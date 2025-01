Nächste Auszeit bei GZSZ: Darum verlässt er den Kolle-Kiez

Nihat zieht es auf die Malediven. © RTL / Rolf Baumgartner

Denn Timur Ülker (35) wird der Daily Soap zunächst mit seinem Auftritt im "Dschungelcamp" fremdgehen, bevor er sich dann auch noch eine kleine private Auszeit gönnt - wohl auch, um sich von den Camp-Strapazen zu erholen.

"In sechs Wochen bin ich wieder mit neuen Geschichten und sicherlich um viele Erfahrungen reicher zurück in dem GZSZ-Studio", kündigte der Schauspieler in einem RTL-Interview an.

Seinen vorerst letzten Drehtag hat er bereits hinter sich, denn die letzte Klappe fiel für ihn schon am 10. Januar. Warum Ülker bei GZSZ pausiert, ist also klar, aber was aus welchem Grund verlässt seine Figur Nihat den Kolle-Kiez?

Der "wird auf die Malediven reisen, und was ich schon verraten kann: Es wird ihm da sicherlich besser ergehen als mir bei IBES", erklärte der GZSZ-Star lachend. Was ihn auf die Trauminsel verschlägt und ob er allein oder mit seiner Flamme Lilly aus Berlin abhaut, verriet er freilich noch nicht.