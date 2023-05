Neuer Bösewicht für GZSZ? "Meine Rolle ist hinterhältig"

Berlin - Was ist nur mit Laura passiert? Die Behörden glauben nicht mehr länger an eine Rettung. Sie haben mittlerweile die Suche eingestellt. Nun müssen Yvonne und John den Tatsachen ins Auge blicken: Laura ist tot. Ein schwerer Schlag für Mutter und Freund.

Zoe Vogt taucht nächste Woche erstmals im Kolle-Kiez auf. © RTL

Was beide allerdings nicht wissen: Sie ist am Leben. Auch für die GZSZ-Fans ist ihr Überleben keine Überraschung. Die Zuschauer mussten von Anfang an keinen Serientod befürchten.

So hat Schauspielerin Chryssanthi Kavazi lediglich für "Let's Dance" pausiert und kehrt danach ans GZSZ-Set zurück (montags bis freitags bei RTL oder auf Abruf bei RTL+).

Wann genau? Das ist offen. Davor aber können sich die Zuschauer schon einmal an ein neues Gesicht gewöhnen. Zoe Vogt taucht schon nächste Woche - am 7. Juni - erstmals im Kolle-Kiez auf.

Viel bekannt ist über den GZSZ-Neuzugang allerdings nicht. RTL sprach im April lediglich von "einer knallharten Ex-Agentin mit dunklem Auftrag".

Nun bringt Schauspielerin Lara Dandelion Seibert (30) etwas Licht ins Dunkel. "Meine Rolle ist hinterhältig und ich weiß schon aufgrund ihrer spannenden Background Story, warum sie sich so verhält … Ich hingegen bin sehr harmoniebedürftig und keine Einzelkämpferin", verriet sie im RTL-Interview.

"Zoe hat Attribute einer typischen Agentin: Sie ist intelligent, schnell, strukturiert und weiß, wie sie sich all ihre Skills zunutze macht. Doch passieren auch ihr natürlich unvorhergesehene Dinge, die sie herausfordern."