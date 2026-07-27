GZSZ-Star feiert überraschendes Comeback, doch es gibt einen Dämpfer
Berlin - Marc Weinmann (28) ist wieder bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Als Luis Ahrens kehrt er in den Kolle-Kiez zurück, um seiner Familie in ihrer schwersten Krise beizustehen. Dauerhaft bleibt der Publikumsliebling allerdings nicht.
Für Fans gibt es demnach einen entscheidenden Haken: Bei dem Comeback handelt es sich nur um ein Gastspiel. Luis wird Berlin nach kurzer Zeit wieder verlassen, um sein Studium in Kanada fortzusetzen.
Der Anlass für die Rückkehr kommt in Zeiten von Luis' Familie in höchster Not: Sie steht vor einem Scherbenhaufen. Nina hat Zoe und Carlos auf dem Gewissen. Gleichzeitig hat Toni erfahren, dass Nina nicht ihre leibliche Mutter ist.
Während Toni mit der Wahrheit über ihre Herkunft kämpft, muss sich Luis der Frage stellen, wie seine Mutter zu einer solchen Tat fähig sein konnte. Trotzdem versucht er, in der Krise die Verantwortung zu übernehmen und seiner Familie Halt zu geben.
"Es wurde mal Zeit, dass Luis vorbeikommt, Toni ein bisschen Händchen hält und zu Nina mal sagt: Was soll das hier?", erklärte Weinmann im Interview mit "RTL".
Besonders Toni soll von seiner Rückkehr profitieren. Obwohl die beiden nach der Enthüllung biologisch nicht miteinander verwandt sind, ändert das für sie nichts an ihrer geschwisterlichen Verbindung. Luis kommt nach Berlin, um Toni aufzufangen - und ihr dabei zu helfen, ihren Schmerz überhaupt erst zu verarbeiten.
GZSZ: Keine neue Liebesgeschichte mit Moritz
Auch zu seinem Ex-Freund Moritz besteht weiterhin eine besondere Verbindung. Ein Liebes-Comeback ist nach Angaben Weinmanns jedoch nicht geplant: Luis ist noch immer glücklich mit Adam zusammen.
Luis und Moritz können sich inzwischen freundschaftlich begegnen und auf ihre gemeinsame Geschichte zurückblicken. Im Mittelpunkt seiner Rückkehr steht jedoch eindeutig das Drama um Toni und Nina.
Die Freude über das Comeback wird dennoch vom bereits feststehenden Abschied getrübt. Weinmann stellt unmissverständlich klar: "Nein, das steht von Anfang an fest." Luis kehrt nach seinem Besuch nach Kanada zurück.
Achtung, Spoiler!
Während Toni zunächst alle Gefühle verdrängt, kann sie erst beim Wiedersehen mit ihrem Bruder ihren Schmerz zulassen. Wenig später hilft Luis Toni, sich ihren Freunden anzuvertrauen. Anschließend besucht er Nina in der Untersuchungshaft. Trotz des Wissens um den Doppelmord gelingt es ihm, mit seiner Mutter Frieden zu schließen.
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Titelfoto: RTL – Rolf Baumgartner