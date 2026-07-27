GZSZ-Star feiert überraschendes Comeback, doch es gibt einen Dämpfer

Berlin - Marc Weinmann (28) ist wieder bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " zu sehen. Als Luis Ahrens kehrt er in den Kolle-Kiez zurück, um seiner Familie in ihrer schwersten Krise beizustehen. Dauerhaft bleibt der Publikumsliebling allerdings nicht.

Luis kommt aus Kanada nach Berlin, um für Toni da zu sein. © RTL – Rolf Baumgartner

Für Fans gibt es demnach einen entscheidenden Haken: Bei dem Comeback handelt es sich nur um ein Gastspiel. Luis wird Berlin nach kurzer Zeit wieder verlassen, um sein Studium in Kanada fortzusetzen.

Der Anlass für die Rückkehr kommt in Zeiten von Luis' Familie in höchster Not: Sie steht vor einem Scherbenhaufen. Nina hat Zoe und Carlos auf dem Gewissen. Gleichzeitig hat Toni erfahren, dass Nina nicht ihre leibliche Mutter ist.

Während Toni mit der Wahrheit über ihre Herkunft kämpft, muss sich Luis der Frage stellen, wie seine Mutter zu einer solchen Tat fähig sein konnte. Trotzdem versucht er, in der Krise die Verantwortung zu übernehmen und seiner Familie Halt zu geben.

"Es wurde mal Zeit, dass Luis vorbeikommt, Toni ein bisschen Händchen hält und zu Nina mal sagt: Was soll das hier?", erklärte Weinmann im Interview mit "RTL".

Besonders Toni soll von seiner Rückkehr profitieren. Obwohl die beiden nach der Enthüllung biologisch nicht miteinander verwandt sind, ändert das für sie nichts an ihrer geschwisterlichen Verbindung. Luis kommt nach Berlin, um Toni aufzufangen - und ihr dabei zu helfen, ihren Schmerz überhaupt erst zu verarbeiten.