Darum hat Olivia Marei Schuldgefühle wegen ihrer GZSZ-Rolle
Berlin - Olivia Marei (36) gehört bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" längst zum Establishment und ihre Figur Antonia Ahrens ist aktuell der Mittelpunkt einer krassen Geschichte, die längst noch nicht auserzählt ist.
Die Polizistin steht nämlich gerade vor dem Scherbenhaufen ihres bisherigen Lebens. Ihre Mutter Nina hat zwei Menschen getötet, um ein düsteres Familiengeheimnis zu schützen.
Denn Toni ist gar nicht Ninas leibliche Tochter, wie sie jetzt schmerzvoll erfahren musste. Ihr Leben lang wurde sie belogen und findet sich plötzlich in einer Identitätskrise wieder. Wer ist Antonia Ahrens wirklich?
Dieser krasse Verlauf war freilich bei ihrem Serien-Einstieg vor ziemlich genau acht Jahren noch nicht abzusehen. Nicht einmal die 36-Jährige selbst dachte, dass sie der Daily Soap so lange erhalten bleiben würde.
"Wir machen das nur für ein Jahr", habe sie ihrem Mann gesagt, als damals die Zusage für die TV-Serie kam, erzählt sie in einer neuen Episode vom "GZSZ-Bargeflüster".
Daher habe sie auch Schuldgefühle, "weil er auf seine Freunde, seine Familie und seine Karriere verzichten musste", gibt die Promi-Dame gegenüber Gastgeberin Laura Schuster preis.
"GZSZ-Bargeflüster" mit Olivia Marei
Für Olivia Marei war Einstieg bei GZSZ mit komplettem Neustart verbunden
Denn Marei lebte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Johannes in Wien. Für die Familie war die Entscheidung für GZSZ mit einem kompletten Neustart verbunden, der einen Umzug nach Potsdam und große persönliche Veränderungen mit sich brachte.
"Wenn sich so eine Chance bietet, das ist wirklich der Jackpot für uns Schauspielende", betont der GZSZ-Star. Aber dafür musste und muss ihr Liebster eben "ganz viel hinten anstellen". Für seine Unterstützung sei sie ihm sehr dankbar und hoffe, sich dafür eines Tages revanchieren zu können.
Mittlerweile hat das Paar zwei gemeinsame Söhne und während sie vor der Kamera steht, übernimmt er den Großteil der Kinderbetreuung und arbeitet in Teilzeit im Homeoffice.
Dass dieses Familienmodell noch immer nicht selbstverständlich in der heutigen Gesellschaft ist, erlebt die Darstellerin hautnah mit. "Die Kita ruft immer noch nur mich an, obwohl mein Mann unser Kind jeden Tag bringt und abholt", berichtet sie.
Ihre Entscheidung für GZSZ hat Olivia Marei jedenfalls nie bereut. "Es ist einfach ein Traumjob. Ich bin unglaublich glücklich und dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe", bekräftigt sie.
Wie es für Toni nach dieser erschütternden Erkenntnis auf dem Kolle-Kiez weitergeht, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL/RTL / Bernd Jaworek Bildmontage)