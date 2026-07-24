Darum hat Olivia Marei Schuldgefühle wegen ihrer GZSZ-Rolle

Berlin - Olivia Marei (36) gehört bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " längst zum Establishment und ihre Figur Antonia Ahrens ist aktuell der Mittelpunkt einer krassen Geschichte, die längst noch nicht auserzählt ist.

Für Toni bricht eine Welt zusammen, als sie die Wahrheit über ihre Mutter erfährt. © RTL

Die Polizistin steht nämlich gerade vor dem Scherbenhaufen ihres bisherigen Lebens. Ihre Mutter Nina hat zwei Menschen getötet, um ein düsteres Familiengeheimnis zu schützen.

Denn Toni ist gar nicht Ninas leibliche Tochter, wie sie jetzt schmerzvoll erfahren musste. Ihr Leben lang wurde sie belogen und findet sich plötzlich in einer Identitätskrise wieder. Wer ist Antonia Ahrens wirklich?

Dieser krasse Verlauf war freilich bei ihrem Serien-Einstieg vor ziemlich genau acht Jahren noch nicht abzusehen. Nicht einmal die 36-Jährige selbst dachte, dass sie der Daily Soap so lange erhalten bleiben würde.

"Wir machen das nur für ein Jahr", habe sie ihrem Mann gesagt, als damals die Zusage für die TV-Serie kam, erzählt sie in einer neuen Episode vom "GZSZ-Bargeflüster".

Daher habe sie auch Schuldgefühle, "weil er auf seine Freunde, seine Familie und seine Karriere verzichten musste", gibt die Promi-Dame gegenüber Gastgeberin Laura Schuster preis.