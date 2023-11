Peinliche Penis-Panne bei GZSZ: "Er ist mit seinem Ding an meinem Po gewesen"

Berlin - Besonders vor der Corona-Pandemie gab es bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " immer wieder heiße Sex-Szenen, bei denen es am Set eine Menge zu beachten gibt - und dennoch geht dabei ab und an etwas schief.

Die ehemaligen GZSZ-Stars Janina Uhse (34) und Raúl Richter (36) berichteten im Rahmen des Specials " GZSZ in Paris - Und die größten Liebesmomente der Kultserie", dass trotz aller akribischen Vorbereitungen anscheinend trotzdem nicht alles immer perfekt sitzt.

Dann heißt es noch für die Damen, ihre Brustwarzen abzukleben und in hautfarbene Slips zu schlüpfen, während sich die Herren der Schöpfung ein Säckchen über ihr bestes Stück ziehen müssen oder es ebenfalls abkleben können.

Und auch am Set selbst herrschen strengere Regeln. "Wir nennen das dann 'Closed Set'", erklärte Ulrike Frank (54) in einem RTL-Interview . "Da sind dann wirklich nur die Leute am Set, die auch was zu tun haben, und alle anderen müssen draußen warten." Zudem werde auch der Hausmonitor abgeschaltet, sodass niemand aus dem Büro zusehen könne.

Jasmin und Dominik ließen immer wieder die Laken glühen. © RTL / Rolf Baumgartner

"Oh, wir hatten unfassbar viele erotische, sexy Szenen", erinnerte sich Uhse an die Dreharbeiten mit ihrem Kollegen. Als Jasmin und Dominik gaben sie sich nach anfänglichen Schwierigkeiten im Jahr 2009 immer wieder dem Liebesakt hin. Bei einer heißen Duschszene kam es dann zu einer peinlichen Panne.

"Wir waren in dieser Szene und alles war so super romantisch", schwelgte die 34-Jährige in Erinnerungen. "Und plötzlich hieß es nur: 'Stopp, stopp, stopp'", schilderte die Promi-Dame das Geschehen eingehend.



Den Grund erklärte Richter: "Und dann ist mir während der Szene das Pflaster oder was auch immer weggerutscht, das habe ich aber nicht bemerkt", schilderte der 36-Jährige den Vorfall leicht verschämt.

Für Uhse schien das jedoch gar nicht so problematisch gewesen zu sein: "Da ist ihm das Ding abgefallen und er war nackt hinter mir, die ganze Zeit, und ist mit seinem Ding halt so an meinem Po gewesen", verriet sie lachend. Das sei sehr, sehr lustig gewesen, "für ihn wahrscheinlich weniger, fürs Team sehr lustig", gab sie preis.

Wer nach Maren und Michi bei der beliebten Vorabendserie als Nächstes so richtig die Laken glühen lässt, erfahrt ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.