GZSZ: Heiße Sex-Szene von Maren und Michi "kein Spaß" - Codewort führt zu Abbruch

Berlin - Irgendwann gibt es immer ein erstes Mal, sei es im privaten Liebesleben oder auch vor der Kamera und so erlebte Lars Pape im fortgeschrittenen Alter von 52 Jahren bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " seine erste echte Sex-Szene.

Doch was auf dem TV-Bildschirm nach stürmischer Leidenschaft aussieht, ist in Wirklichkeit harte Arbeit und "kein Spaß", wie Pape gegenüber Gastgeberin Loreen Rahe betonte.

Und das, obwohl der GZSZ-Star bereits seit rund 30 Jahren seiner Profession nachgeht. "Das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich als Schauspieler in einer Szene mit einer Kollegin Sex haben musste", offenbarte der Michi-Darsteller in der neuen Episode des GZSZ-Podcasts .

Schauspieler Lars Pape (52) musste für GZSZ seine erste Sex-Szene drehen. © RTL / Bernd Jaworek

"Küssen, Sex haben, das sind so intime Dinge, die macht man mit Menschen, die man liebt", stellte der 52-Jährige fest und dennoch gehören diese Dinge auch zum Job eines Darstellers dazu.

Daher lege man am Set sehr viel Wert darauf, dass die Schauspieler sich wohlfühlen. Bevor es zum Körperkontakt kommt, gibt es daher "ein Intimacy Coaching, in dem genau abgesprochen wird, was wir machen wollen und machen dürfen".

Dabei werde im Vorfeld die ganze Szene "durchchoreografiert", gab Lars preis. "Du besprichst exakt: Wie weit geht der Mund auf, was macht deine Zunge, wo geht die Hand hin."

Und sollte einer der Beteiligten doch mal vom Drehplan abweichen oder zu forsch vorgehen, gibt es sogar ein Codewort, das zum sofortigen Abbruch des gespielten Liebesakts führt.

Michi hat sich trotz des stürmischen Sex-Rückfalls für die Hochzeit mit Nicole entschieden, kann seine Gefühle für Maren jedoch nicht verhehlen. Folgt nach der Blitz-Heirat also demnächst ebenso schnell ein Ende mit Schrecken?

