Rückt GZSZ-Maren jetzt endlich mit der Wahrheit raus? Lilly stellt die richtige Frage
Berlin - Wie lange soll das noch gutgehen? Immer wieder gerät Maren mit ihrer Anti-Julian-Haltung bei GZSZ in Erklärungsnot. Das ist auch Lilly nicht entgangen, die sich nicht zum ersten Mal wundert. Fliegt das Liebes-Dreieck jetzt endlich auf?
Eigentlich wollte die Ärztin den Gerner-Sohn abhaken, dennoch machen sie mit einem Start-up gemeinsame Sache, hat Julian doch auf seiner Reise womöglich ein Wundermittel gefunden. Erste Erfolge lassen nicht lange auf sich warten - doch vor allem bei Maren hält sich die Freude in Grenzen.
Die Chaos-Blondine meldet bei Julian nicht zum ersten Mal Zweifel an, was Lilly wiederum gar nicht passt. "Du musst doch nicht mit ihm zusammen arbeiten, sondern ich", bemerkt die junge Ärztin in der Wochenvorschau.
"Entschuldigung, dass ich Bedenken habe", entgegnet daraufhin Maren ohne aber genau zu werden.
"Gut, dass du es sagst. Das wäre mir gar nicht aufgefallen", bemerkt Lilly ironisch und holt nun richtig aus. Sie setzt Maren mit der richtigen Frage unter Druck: "Es reicht! Ich lass mich seit Wochen von dir wie ein Kleinkind behandeln und mir sagen, dass ich vorsichtig sein soll. Was genau ist dein Problem mit Julian?"
Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Julian und Maren hatten eine Affäre
Als Julian ihr - obwohl auf Tauchstation - mit einer SMS seine Liebe gestanden hat, konnte sie sich erst noch herausreden und später die Nachricht löschen, bevor Lilly sie lesen konnte. Doch rückt sie nun mit der Wahrheit raus?
Denn was Lilly nicht weiß: Bevor sie mit Julian in der Kiste landete, tobte er sich ausgerechnet mit ihrer Mutter aus. Was für Maren nur eine lockere Affäre sein sollte, war für den deutlich jüngeren Julian aber ziemlich schnell mehr. Er hat noch immer Gefühle für sie.
Obwohl Maren merkt, dass ihre Tochter mehr für den Gerner-Zwilling empfindet, als ihr lieb ist, hüllt sich die Grafikerin weiter in Schweigen. Bis jetzt?
GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner