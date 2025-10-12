Rückt GZSZ-Maren jetzt endlich mit der Wahrheit raus? Lilly stellt die richtige Frage

Berlin - Wie lange soll das noch gutgehen? Immer wieder gerät Maren mit ihrer Anti-Julian-Haltung bei GZSZ in Erklärungsnot. Das ist auch Lilly nicht entgangen, die sich nicht zum ersten Mal wundert. Fliegt das Liebes-Dreieck jetzt endlich auf?

Lilly (r.) versteht nicht, was das Problem von ihrer Mutter Maren ist. © RTL / Rolf Baumgartner

Eigentlich wollte die Ärztin den Gerner-Sohn abhaken, dennoch machen sie mit einem Start-up gemeinsame Sache, hat Julian doch auf seiner Reise womöglich ein Wundermittel gefunden. Erste Erfolge lassen nicht lange auf sich warten - doch vor allem bei Maren hält sich die Freude in Grenzen.

Die Chaos-Blondine meldet bei Julian nicht zum ersten Mal Zweifel an, was Lilly wiederum gar nicht passt. "Du musst doch nicht mit ihm zusammen arbeiten, sondern ich", bemerkt die junge Ärztin in der Wochenvorschau.

"Entschuldigung, dass ich Bedenken habe", entgegnet daraufhin Maren ohne aber genau zu werden.

"Gut, dass du es sagst. Das wäre mir gar nicht aufgefallen", bemerkt Lilly ironisch und holt nun richtig aus. Sie setzt Maren mit der richtigen Frage unter Druck: "Es reicht! Ich lass mich seit Wochen von dir wie ein Kleinkind behandeln und mir sagen, dass ich vorsichtig sein soll. Was genau ist dein Problem mit Julian?"