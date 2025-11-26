Heißer GZSZ-Sex in der Küche: Wie konnte es so weit kommen und wie geht's weiter?

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " ist der Fremdgeh-Sex zwischen Matilda und Erik ein heißes Gesprächsthema, aber wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Matilda und Erik geben sich im "Mauerwerk" ihrer Leidenschaft hin. © RTL

"Also, Matilda fühlt sich ja an Eriks Seite immer sehr sicher und er hat ja quasi wie so eine Rolle als guter Freund, aber auch ein bisschen wie so ein 'Retter'", erklärt die Anna-Katharina Fecher (37) das Verhältnis der beiden Figuren in einem RTL-Interview.

"Die einzelnen Erlebnisse vom Kühllaster und die Rettungsaktion mit den K.-o.-Tropfen sind alles so kleine schöne Momente, die ja doch miteinander verbinden", ergänzt Patrick Heinrich (40).

Ohne es zu ahnen oder ohne einen bestimmten Zeitpunkt festmachen zu können, "merkt er, dass da einfach eine Empfindung ist, die da eigentlich gar nicht hingehört", schildert der Erik-Darsteller das Gefühlschaos.

Und dann entlädt sich die angestaute Spannung in einem einzigen Moment im "Mauerwerk" - ein fataler Fehltritt von Erik. Aber wie geht es jetzt eigentlich weiter?

"Also Matilda war nach dem One-Night-Stand in der Küche sehr irritiert und auch traurig über Eriks Reaktion", gewährt die 37-Jährige einen Einblick ins Seelenleben ihrer Rolle.