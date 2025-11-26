Heißer GZSZ-Sex in der Küche: Wie konnte es so weit kommen und wie geht's weiter?
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist der Fremdgeh-Sex zwischen Matilda und Erik ein heißes Gesprächsthema, aber wie konnte es überhaupt so weit kommen?
"Also, Matilda fühlt sich ja an Eriks Seite immer sehr sicher und er hat ja quasi wie so eine Rolle als guter Freund, aber auch ein bisschen wie so ein 'Retter'", erklärt die Anna-Katharina Fecher (37) das Verhältnis der beiden Figuren in einem RTL-Interview.
"Die einzelnen Erlebnisse vom Kühllaster und die Rettungsaktion mit den K.-o.-Tropfen sind alles so kleine schöne Momente, die ja doch miteinander verbinden", ergänzt Patrick Heinrich (40).
Ohne es zu ahnen oder ohne einen bestimmten Zeitpunkt festmachen zu können, "merkt er, dass da einfach eine Empfindung ist, die da eigentlich gar nicht hingehört", schildert der Erik-Darsteller das Gefühlschaos.
Und dann entlädt sich die angestaute Spannung in einem einzigen Moment im "Mauerwerk" - ein fataler Fehltritt von Erik. Aber wie geht es jetzt eigentlich weiter?
"Also Matilda war nach dem One-Night-Stand in der Küche sehr irritiert und auch traurig über Eriks Reaktion", gewährt die 37-Jährige einen Einblick ins Seelenleben ihrer Rolle.
Ist Matildas und Eriks One-Night-Stand wirklich nur ein Ausrutscher?
Schließlich habe er sie ja quasi einfach stehen lassen, als Toni ihn anrief, sodass Matilda lieber erst mal nach Hause gegangen ist. "Und so schön das für sie war, so irritierend halt auch", stellt Anna-Katharina fest. Bereits am Folgetag ist offenbar klar, "dass es bei dem einen Mal bleibt", so der GZSZ-Star.
Und Erik, dem ist natürlich bewusst, dass er großen Mist gebaut und seine große Liebe Toni betrogen hat. Er müsse jetzt irgendwie mit diesem neuen Gefühl umgehen. "Er hofft, dass das irgendwie sich eventuell von alleine erledigt, was schwierig werden könnte", so Heinrich.
Nun stelle sich die Frage, "ob sich sein Bedürfnis mit dem moralischen Kompass vereinbaren lässt, oder eben nicht", lässt der 40-Jährige wissen.
"Es wird auf jeden Fall richtig spannend bei Erik und Matilda", blickt Anna-Katharina Fecher voraus. "Es wird sehr emotional", erklärt sie. "Da wird noch was kommen" verspricht Patrick Heinrich.
"In welche Richtung und wie sich jeder Einzelne entscheiden wird und ob sie es schaffen, sich ihren Gefühlen zu entziehen und der Vernunft zu folgen", erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL