GZSZ-Star Maria Wedig gibt Update nach Geburt: So geht es ihrem Baby

Maria Wedig (39) hat sich bei Instagram aus ihrer Baby-Pause gemeldet und den Usern von ihrem Sohn erzählt. © Screenshot/Instagram/mariawedig (Bildmontage)

"Hallo Ihr Lieben, ich wollte mich mal kurz aus meinem Wochenbett und Babyblase zurückmelden", begrüßte die Darstellerin von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ihre Community in ihrer Story.

"Unser Sohn ist jetzt vier Wochen alt", berichtete sie ein wenig ungläubig. Damit hat der TV-Star also auch das Geschlecht des Neugeborenen final gelüftet.

Mit ihrem Beitrag, der bei der Social-Media-Plattform über das freudige Ereignis informierte, hatte die Schauspielerin leichte Verwirrung gestiftet. In blauer Schrift kündigte sie den Neuankömmling stilecht auf einer Filmklappe an. "New to the Crew" ist darauf zu lesen, darunter die Vornamen der Eltern, Sven und Maria, gefolgt von dem Namen Leni.

Einige User dachten nämlich, dass das der Name ihres Babys sei, doch das war ein Irrtum, denn Leni heißt ihre erstgeborene Tochter - den Namen ihres Baby-Boys hat die frisch gebackene Mutter bislang nicht verraten.

Der scheint allerdings sehr gut zu wachsen und gedeihen. "Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht glauben, es geht mir jetzt schon alles viel zu schnell", teilte die 39-Jährige mit.