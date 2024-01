GZSZ-Star Nina Ensmann: Ihre Babykugel sorgt für Wirbel

Während die einen sie dafür in der Kommentarspalte feierten, machten sich auch Gegenstimmen breit. Eine Userin wurde sogar gleich gemein und persönlich: "Sorry aber schön ist was anderes", bemerkte sie abfällig.

Mit Overknees, Slip und halb geöffnetem Jäckchen - alles in Schwarz gehalten - präsentierte sie ihrer Community stolz ihre Babykugel, was gemischte Gefühle auslöste.

Nina Ensmann lässt sich von der Kritik an ihren sexy Schwangerschafts-Schnappschüssen nicht aus dem Konzept bringen. © RTL / Rolf Baumgartner

"Ich weiß nicht, warum werdende Mamas immer das Gefühl haben, solche Bilder machen zu müssen", oder "Warum muss sich jeder Promi [...] ausziehen, sobald man schwanger ist" und "Warum muss man solche Fotos machen und der Öffentlichkeit präsentieren", wurde Kritik laut, die zumeist von Frauen kam.

Nina ließ sich davon aber nicht beirren und legte mit einer Großaufnahme, die lediglich ihr Dekolletee und ihren Babybauch zeigt, sogar noch nach. "UPS ... she did it again!", kommentierte sie den Beitrag provokant.

"Ich bin schwanger, ich bin glücklich, ich fühl' mich sexy und ich zeige dies sehr gerne auf eine moderne, coole, sinnliche Weise und das auch öffentlich! Ich liebe es, eine Frau zu sein", betonte die Darstellerin und erntete für diese Haltung viel Zuspruch.

Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist für Nina Ensmann die vorerst letzte Klappe bereits gefallen, bevor sie im Sommer ans Set zurückkehrt. Wie sich ihre Figur Jessica letztendlich aus dem Kolle-Kiez verabschiedet, erfahrt Ihr in den kommenden Wochen immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.