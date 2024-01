GZSZ-Star Nina Ensmann verkündet Baby-Geschlecht! Es wird ein ...

In den kommenden Tagen steht für Wahl-Berlinerin, die Ende Oktober die Baby-Bombe platzen ließ , noch eine Gender-Reveal-Baby-Shower-Party an. "Ich habe keine Ahnung, was da alles auf mich zukommt, aber wie ich meine Mädels dort kenne, haben sie sich eine Menge einfallen lassen", erzählte sie weiter.

Sie "kommen sich endlich näher, halten zusammen und stehen füreinander ein. Letztendlich wird das 'Match mit Hindernissen' vielleicht zur großen Liebe mit wahren Gefühlen füreinander", plauderte die Mama in spe aus. "Doch das ist nicht leicht: Darf der Chef mit der Auszubildenden? Und was sagen die anderen dazu? Was sie aus dem Miteinander für sich und ihre Beziehung ziehen und ob das alles so weitergeht, werden die Zuschauenden schon ganz bald erfahren."

Ensmann wird im Sommer 2024 wieder für die beliebte Vorabendserie vor der Kamera stehen.

GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL+.