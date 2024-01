Zu viel Druck: Dieser GZSZ-Star wollte alles hinschmeißen

"Wer bin ich, diese Frage habe ich mir in den letzten Monaten immer und immer wieder gestellt", erinnerte er sich an die entbehrungsreiche Zeit zurück.

Ülker "musste seine Meinung zurückhalten, überlegen, was ich poste, was ich in Interviews sage und täglich mit Managements und Steuerberatern telefonieren". Dadurch habe er nicht nur vor der Kamera, sondern auch privat eine Rolle gespielt.

Der 34-Jährige, der neben seiner Karriere als Schauspieler leidenschaftlich gern Musik macht, hat am Mittwochabend seinen neuen Song "Still" veröffentlicht und dabei die vergangenen und für ihn harten Monate Revue passieren lassen.

Timur Ülker gibt GZSZ-Kollegin Olivia Marei (nicht im Bild) eine Kostprobe seiner Gesangskünste. © Screenshot/Instagram/oliviamarei (Bildmontage)

Sein einziger Zufluchtsort sei zu dieser Zeit die Musik gewesen. "Je weiter ich mich als Person des öffentlichen Lebens von mir selbst entfernte, desto exzessiver wurden meine Stunden im Studio", berichtete Timur.



Doch auch seine Musik wurde schließlich zu einem Business, in das ihm immer mehr hineingeredet wurde, bis es Ende 2022 zum großen Knall gekommen sei.

"Dank der UFA und meiner Family, Anwälten und einer Hand voll guter Freunde bekam ich die Freiheit, mich zurückzuziehen und mir die Zeit zu nehmen, die ich brauche", resümierte der TV-Star den langen Prozess zurück zu sich selbst zu finden. In dieser Zeit habe er sehr viele Songs geschrieben und ein Jahr lang kaum mehr als fünf bis sechs Stunden geschlafen.

"Mein Bauch sagt mir, dass es jetzt so weit ist: Eine dicke Geschichte rund um Nihat steht in den Startlöchern", kündigte er an, "und ich hab meine musikalische Freiheit zurück." Der Song-Release war eine Art Neuanfang für den gebürtigen Hamburger, der in diesem Zug auch seine alten Instagram-Beiträge komplett löschte.

Sein besonderer Dank galt seiner langjährigen Partnerin Caroline Steinhof, der er "Still" widmete. "Neben meiner Mutter stehst Du wie Stahlbeton hinter mir und jeder meiner Entscheidungen, auch wenn Du dafür selbst einstecken musst", bedankte sich Timur Ülker bei seiner Caro.

Wie die "dicke Geschichte rund um Nihat" konkret aussehen wird, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.