Schwangerer GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi will nicht weg: "Dann wird's ein Studio-Baby"

Berlin - Am gestrigen Donnerstag ist Chryssanthi Kavazi (35) zum vorerst letzten Mal als Laura bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " zu sehen gewesen, denn die Schauspielerin befindet sich bereits seit Ende Februar in der Babypause.

Chryssanthi Kavazi (35) will ihre GZSZ-Kollegen sogar hochschwanger am Set besuchen. © Screenshot/Instagram/chriss_cross (Bildmontage)

Die 35-Jährige wird wieder Mutter und verabschiedete sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Auszeit, wie sie in einem RTL-Interview verriet.

Die hochschwangere Schauspielerin kündigte an, ihre Kollegen sogar kurz vor der Geburt noch einmal in den Studios Babelsberg besuchen zu wollen. "Wenn hier die Fruchtblase platzt, dann ist es so, dann wird's ein Studio-Baby", stellte sie lachend fest und ergänzte: "So richtig kriegen sie mich hier nicht weg".

Ob sie ihr Vorhaben wirklich in die Tat umsetzen wird, bleibt abzuwarten, aber auf jeden Fall steht ein Besuch an, nachdem der neue Erdenbürger das Licht der Welt erblickt hat, das habe sie beim ersten Kind auch gemacht. Allerdings alles zu seiner Zeit: "Ich stresse mich natürlich nicht", teilte Kavazi mit.

Jetzt freue sie sich aber erst einmal "unfassbar auf die Zeit mit meiner Familie", erklärte die Promi-Dame ihr lachendes Auge, bevor sie auf das weinende näher einging.