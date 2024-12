Seit 14 Jahren gemeinsam bei GZSZ: "Es ist einfach ein Match"

"Es lag viel Nervosität in der Luft, aber es hat sofort gut funktioniert zwischen uns", erinnert sich die 48-Jährige. Seitdem vertrauen sie sich "zu 1000 Prozent" , ergänzt Steen, und sind " ganz eng und fest befreundet".

Kennengelernt haben sich Eva und Iris übrigens bereits "beim Casting", wie die beiden in einem RTL-Interview anlässlich des Spielfilm-Events verraten. "Es ist einfach ein Match", fasst Rodekirchen ihre tolle Chemie kurz und knapp zusammen.

Als Maren und Lilly Seefeld begeistern die beiden seit nunmehr 14 Jahren die Zuschauer und durften für das anstehende Spielfilm-Special gemeinsam in Katalonien drehen.

Eva Mona Rodekirchen (48) und Iris Mareike Steen (33) sind auch abseits des Sets befreundet. © RTL / Anna Riedel

Senta-Sofia Delliponti (34), die von 2010 bis 2013 ihre Serien-Schwester Tanja gespielt hat, sei damals auch schon dabei gewesen.

"Unsere Freundschaft und unsere Arbeitsbeziehung ist wie Familie - nicht nur ein bisschen, sondern wirklich wie Familie", betont Rodekirchen. Iris schätze dabei insbesondere die Loyalität, die für sie in einer Freundschaft unglaublich wichtig sei. "Und wir können so viel lachen zusammen", lässt ihre Serien-Mama wissen.

Im Lauf der Jahre habe sich ihre Beziehung dann noch weiter intensiviert. Ihr großes gegenseitiges Vertrauen sei auch der Schlüssel für ihre erfolgreiche Zusammenarbeit, denn dann "kann man beim Schauspiel ganz anders agieren", erklärt Eva Mona.

Natürlich teilen sich die beiden auch eine Garderobe am Set in den Studios Babelsberg, die die Blondine als "Rückzugsort, wo wir uns entspannen können", bezeichnet. Auch hier fühle es "sich an wie Familie und wie zu Hause", schwärmt Iris.

Für die Zukunft wünschen sich die zwei noch viele weitere Jahre bei der Daily Soap und eine Vertiefung ihrer Freundschaft. Welche Hürden Mutter und Tochter im GZSZ-Event überwinden müssen, erfahrt Ihr am 5. Dezember ab 19.40 Uhr bei RTL und schon jetzt bei RTL+.