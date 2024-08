Sie wird neue Hauptdarstellerin bei GZSZ - Wem kommt sie bekannt vor?

Anna-Katharina Fecher (35) hatte zuletzt eine feste Rolle bei "Alles was zählt". © RTL / Rolf Baumgartner

Ab dem 30. September wird Schauspielerin Anna-Katharina Fecher (35) in der Rolle als Matilda Kaltenbach zu sehen sein.

Wie BILD berichtet, wollte die 35-Jährige eigentlich nicht zum Fernsehen zurückkehren. Sie war mittendrin in ihrem Studium der Hebammenwissenschaft, als das Angebot für die Rolle kam. "Ich war total baff und habe mich sehr gefreut", gestand sie im Interview.

Zuletzt war sie in einer festen Rolle in der RTL-Serie "Alles was zählt" (2012-2014) zu sehen.

Nun konzentriert sie sich voll und ganz auf die Schauspielerei und ihre neue Rolle bei GZSZ.