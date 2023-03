GZSZ-Moritz bei Escort-Date zum Sex gedrängt: Wird er sich für Geld verkaufen?

Im Glauben, auf eine Party eingeladen worden zu sein, erscheint er beim Gastgeber. "Hast Du jemanden angerufen, oder nicht?", fragt Moritz, woraufhin der Kunde wissen will, worauf er denn so stehe. "Mucke, Fashion, ich gehe regelmäßig ins Gym", erklärt Mo.

Luis (r.) ahnt nichts von Moritz' neuer Geschäftsidee im Escort-Service.

"Das wäre nur relevant, wenn das ein Sex-Date wäre, aber in meinem Profil ist das ganz klar ausgeschlossen, also wenn es keine Party gibt, dann bin ich weg", macht Moritz seinem Gegenüber klar.



Der lässt jedoch nicht locker: "Dachtest Du wirklich, ich zahl' Dir 800 dafür, dass Du auf 'ner Party rumstehst?", lässt er seine eigentliche Absicht durchblicken.

"Okay, weil Du cute bist: Wie viel? Tausend, Einsfünf?", setzt der Kunde Moritz weiter unter Druck und wedelt mit Geldscheinen vor seiner Nase herum.

Doch "Ritze" lässt sich davon nicht beeindrucken: "Welchen Teil von 'Nein' verstehst Du nicht?", fragt er empört. "Das ganze Konstrukt", antwortet sein Auftraggeber, der augenscheinlich glaubt, mit Geld alles kaufen zu können.

Zu viel des Guten für Moritz, der gehen will, doch der Typ stellt sich ihm in den Weg: "Ach komm, erspar' uns das, am Ende habt Ihr alle einen Preis", bedrängt er Moritz erneut. Dessen Reaktion fällt allerdings eindeutig aus: "Fick Dich", knallt er dem arroganten Kerl an den Kopf und lässt ihn stehen.

