Das war's bei GZSZ: So sieht das Ende von ErNi aus
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" endet in dieser Woche eine Ära: Fans, die insgeheim doch noch auf eine Versöhnung von Toni und Erik gehofft haben, werden (vorerst?) bitter enttäuscht.
Dass das Traumpaar endgültig Geschichte ist, und dass es diesmal kein Liebes-Comeback geben wird, deutete sich bereits in der vergangenen Woche an.
Zwar hatte Erik noch versucht in einem persönlichen Gespräch und per Brief die Wogen zu glätten und sich bei seiner Frau zu entschuldigen, doch die will nichts mehr von ihm wissen.
Spätestens, als die Polizistin von Matilda erfährt, wie die Affäre tatsächlich abgelaufen ist, gibt es für sie kein Zurück mehr, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Wutentbrannt kommt sie aus ihrer Wohnung, um einige Sachen in der Mülltonne zu entsorgen, die sie an ihren Mann erinnern. Der beobachtet die Szenerie von der anderen Straßenseite.
Als auch Antonia den Schwerenöter entdeckt, zögert sie einen kurzen Moment, entschließt sich dann aber doch, zu im hinüber zu gehen, um ihn zur Rede zu stellen.
Erik freut sich zwar im ersten Moment noch, dass sie ihn nicht wie sonst ignoriert, aber diese Freude soll schon kurze Zeit später blanker Ernüchterung weichen.
Toni kann Erik nicht mehr glauben: "Jedes einzelne Wort gelogen"
"Spar Dir Deine schönen Briefe, ich glaube Dir gar nichts mehr!", lässt sie ihn unmissverständlich wissen. "Jedes einzelne Wort gelogen", wirft sie ihm tief enttäuscht vor.
"Toni, dit is' nich' wahr", versucht der Koch noch, sie zu beschwichtigen, doch die Kommissarin will davon nichts mehr wissen. Sie verbannt ihn endgültig aus ihrem Leben und schmeißt ihm ihren Ehering vor die Füße. Damit ist das Ende des Traumpaars besiegelt.
Stattdessen stürzt sich Ninas Tochter voll in ihre Arbeit, wie GZSZ-Star Olivia Marei (36) in der vergangenen Woche ankündigte. "Mit ihrem neuen Kollegen Holger Schmitt steht Toni schon bald eine sehr intensive Zeit bevor. Die beiden ermitteln demnächst in einem großen Kriminalfall", blickte die Schauspielerin voraus.
Ob sich die Kollegen dabei womöglich auch näher kommen und wie zukünftig der Umgang zwischen Toni und Erik aussehen wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL