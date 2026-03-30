GZSZ: Muss Michi um seine große Liebe fürchten?

Berlin - Eigentlich scheint das Familienglück von Michi und Yvonne bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " perfekt zu sein - eigentlich ...

Ist das wiedergewonnene Glück von Yvonne und Michi in Gefahr? © RTL / Rolf Baumgartner

Denn irgendwie beschäftigt es den Michi-Man schon, dass seine Partnerin durch den gemeinsamen Kampf gegen Zoe wieder vermehrt mit ihrem Ex-Mann Kontakt hat.

Auch Yvonne wirkt ein wenig verunsichert, spätestens seit Joachim sie mit einer Liebeserklärung überrascht hat, und beginnt, die Familienidylle infrage zu stellen.

Äußerlich lassen sich die beiden aber nichts anmerken uns so scheint einem idyllischen Osterfest im Kreis der Familie nichts im Weg zu stehen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Ihr zwei, dass Ihr so happy seid, ist echt unheimlich", stellt Moritz ein wenig ungläubig fest, woraufhin sein Vater wissen will, was er damit meine.

"Na ja, früher habt Ihr Euch ständig gezofft und jetzt - pure Harmonie", entgegnet sein Sohn. "Wir können uns immer noch ganz gut in die Haare kriegen, das gehört dazu", wendet Michi ein, während er die Osterdekoration herrichtet.

In einem ist er sich allerdings absolut sicher: "Aber Deine Mutter war meine erste große Liebe und sie wird auch meine letzte sein", schwärmt der Michi-Man gefühlsduselig. "Yvönnchen - Du beweist das - das bleibt für immer", lässt er Moritz wissen. Wenn er sich da mal nicht irrt?