GZSZ: Muss Michi um seine große Liebe fürchten?
Berlin - Eigentlich scheint das Familienglück von Michi und Yvonne bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" perfekt zu sein - eigentlich ...
Denn irgendwie beschäftigt es den Michi-Man schon, dass seine Partnerin durch den gemeinsamen Kampf gegen Zoe wieder vermehrt mit ihrem Ex-Mann Kontakt hat.
Auch Yvonne wirkt ein wenig verunsichert, spätestens seit Joachim sie mit einer Liebeserklärung überrascht hat, und beginnt, die Familienidylle infrage zu stellen.
Äußerlich lassen sich die beiden aber nichts anmerken uns so scheint einem idyllischen Osterfest im Kreis der Familie nichts im Weg zu stehen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Ihr zwei, dass Ihr so happy seid, ist echt unheimlich", stellt Moritz ein wenig ungläubig fest, woraufhin sein Vater wissen will, was er damit meine.
"Na ja, früher habt Ihr Euch ständig gezofft und jetzt - pure Harmonie", entgegnet sein Sohn. "Wir können uns immer noch ganz gut in die Haare kriegen, das gehört dazu", wendet Michi ein, während er die Osterdekoration herrichtet.
In einem ist er sich allerdings absolut sicher: "Aber Deine Mutter war meine erste große Liebe und sie wird auch meine letzte sein", schwärmt der Michi-Man gefühlsduselig. "Yvönnchen - Du beweist das - das bleibt für immer", lässt er Moritz wissen. Wenn er sich da mal nicht irrt?
Wie tief gehen Yvonnes Gefühle für Joachim noch?
Denn unterdessen begegnet die quirlige Physiotherapeutin ihrem Ex auf dem Kiez. "Hallo Yvonne, es gibt Neuigkeiten", ruft er ihr freudig zu. "Es könnte sein, dass es bald eine Verhaftung gibt", informiert er sie über den Stand der Dinge.
"Wirklich, von Zoe?", hakt seine Ex-Frau nach, woraufhin der gerissene Anwalt bestätigt, dass es in dem Fall gut aussehe.
"Dann wäre dieser Albtraum tatsächlich vorbei", stellt Lauras Mutter erleichtert fest. "Du musst Dir keine Sorgen mehr machen", bestätigt Jo mit einem Lächeln, das sie erwidert - "Hoffentlich", merkt Yvonne an.
Diese Begegnung sorgt bei ihr erneut für Unsicherheit, obwohl ihre Scheidung eigentlich kurz bevorsteht. Ist da vielleicht doch noch mehr zwischen den beiden?
Ob sich Michi Sorgen machen muss, seine große Liebe erneut an Jo Gerner zu verlieren, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner