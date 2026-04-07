GZSZ-Star spricht über Lillys schweren Magersucht-Kampf: "Keine leichte Zeit"

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " durchlebt Lilly aufreibende Wochen: Die Bulimie hat sie wieder fest im Griff . Nun stellte sie sich ihren Dämonen und sucht professionelle Hilfe.

Lilly kommen kurz vor der Abfahrt in das Therapiezentrum Zweifel. © RTL

Doch noch bevor sie sich zur stationären Behandlung in eine Klinik begibt, überkommen sie trotz Rückhalt ihrer Familie Zweifel.

Im Interview mit "RTL" äußerte sich "Lilly Seefeld"-Darstellerin Iris Mareike Steen (34) ausgiebig über die emotionale Ausnahmesituation ihrer Rolle.

Es sei ein Schritt, der Mut erfordert und große Ängste mit sich bringt. "Ihr ist sehr bewusst, dass das keine leichte Zeit wird", erklärte der Soap-Star und verwies auf den wichtigen Schritt, den Lilly mache: "Sie weiß, dass sie sich sehr intensiv mit sich selbst auseinandersetzen muss."

Dass Lilly kurz vor der Therapie ins Wanken gerät, sei absolut typisch für Betroffene von Bulimie.

Die Schauspielerin beschrieb den inneren Konflikt wie folgt: "So hat sie die ganze letzte Zeit funktioniert, weil es der einzige Weg war, sicherzustellen, dass niemandem etwas auffällt. Diese Muster zu durchbrechen, ist wahnsinnig schwierig, und natürlich fällt man immer wieder darauf zurück. Die Kontrolle gibt ihr Struktur und Halt und das ist etwas, was sie gerade mehr denn je braucht."

Wie trügerisch das sein kann, machte die Steen deutlich: "Ein gebrochenes Bein oder eine offene Wunde sieht man Menschen direkt an, eine verletzte Seele hingegen kann man leider extrem leicht übersehen." Gerade bei Bulimie wirke nach außen oft alles stabil, während innerlich ein Kampf tobt.