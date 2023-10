Überraschendes Liebes-Comeback bei GZSZ? Ein Kuss könnte alles verändern

Paul bemerkt, dass Emily sich bei der Halloween-Party im "Mauerwerk" unwohl fühlt, und nimmt sie mit zu sich nach Hause. © RTL / Rolf Baumgartner

Der Ex-Polizist verließ seine Liebste in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, um in Ägypten Jagd auf den Mörder seines Freunds Mohammed zu machen.

Emily blieb allein und vollkommen verzweifelt im Kolle-Kiez zurück. Schließlich hatte sie das Gefühl, mit Sascha ihren neuen Partner fürs Leben gefunden zu haben.

Neu-Schwägerin Laura und Halbbruder John kümmerten sich nach der überraschenden Trennung rührend um die Taschen-Designerin, versuchten sie aufzufangen.

Eine Feuer-Zeremonie, bei der sie alle Erinnerungsstücke an Sascha verbrannte, um ihn "auszulöschen", sorgte schließlich dafür, dass Emily einen Schlussstrich ziehen konnte.

Und auch Paul ist für seine Ex-Frau da. Er bietet ihr nach der Halloween-Party im "Mauerwerk" sogar die Couch in seiner Wohnung an, damit Emily nicht allein in ihrer Wohnung bleiben muss, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.