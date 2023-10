GZSZ: Nächster Abgang steht fest: ER will heimlich aus Berlin abhauen

Denn auch Sascha, der sich schon nach kurzer Zeit in die Herzen vieler GZSZ-Fans gespielt hat, obwohl er das absolute Traumpaar Emily und Paul gesprengt hatte, wird den Kolle-Kiez (vorerst?) verlassen, um Jagd auf die Mörder seines Freundes Mohamed zu machen.

Nach der Hochzeit von John kommen Sascha Zweifel, ob er nach Ägypten reisen sollte, um den Tod seines Freundes aufzuklären. © RTL / Rolf Baumgartner

Als Emily am Morgen allein aufwacht entdeckt sie einen Brief von Sascha auf dem Bett. Im ersten Moment glaubt sie an eine Liebeserklärung, doch beim Lesen verfinstert sich ihre Miene zusehends.

"Emily, Du hast mir gesagt, wenn ich jetzt gehe, brauche ich nicht mehr wiederzukommen. Aber ich muss das tun. Ich würde nie zur Ruhe kommen, wenn ich nicht versuche, Mohameds Mörder zu finden - das bin ich ihm und Amina schuldig! Es tut mir leid!"

Als Emily diese Zeilen liest, bricht Panik bei ihr aus. Sie stürmt aus dem Haus, um ihren Geliebten aufzuhalten. Doch es ist bereits zu spät. Sie sieht nur noch, wie Sascha in ein Taxi einsteigt und davonfährt.

"Sascha, warte!", ruft sie ihm hinterher, doch er blickt nur noch ein letztes Mal zurück und lässt eine vollkommen verzweifelte Emily allein auf der Straße zurück.

Die Episode mit Saschas heimlichen Abgang seht ihr am 18. Oktober ab 19.40 Uhr bei RTL und schon jetzt bei RTL+.