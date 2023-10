GZSZ-Emily am Boden zerstört: Ein Feuer soll Sascha "auslöschen"

Berlin - Emily ist bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " nach Saschas klammheimlichen Abgang noch immer am Boden zerstört und in ihrer Wohnung erinnert sie einfach viel zu viel an ihren Ex.

Die Taschendesignerin weiß, dass es nichts bringt ihrer Beziehung mit Sascha hinterherzutrauern. Aber das ist leichter gesagt, als getan. Denn überall in der WG "fliegt sein Scheiß rum", wie John genervt feststellt.

"Ich dachte, wir wären eine Familie geworden", stellt Emily traurig fest und wird von Laura tröstend in den Arm genommen. "Er weiß ganz genau, wie es mir jetzt geht und es ist ihm scheißegal", beklagt sie sich bei ihrer Schwägerin.

Emily blieb konsterniert und verzweifelt auf der Straße zurück und sah nur noch, wie ihr Liebster in einem Taxi davonfuhr. Ihr Herz ist gebrochen und sie muss von ihrer Familie aufgefangen werden, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

Der ist, ohne sich persönlich von ihr zu verabschieden, einfach abgehauen , um seinem Gewissen zu folgen und in Ägypten den oder die Mörder seines Freundes Mohammed zur Strecke zu bringen.

Laura und John überlegen, wie sie Emily helfen können, ihren Liebeskummer zu vergessen. © RTL / Rolf Baumgartner

"Ich will, dass er aus meinem Leben verschwindet", beschließt die VlederBAG-Gründerin ihren Ex-Freund ein für allemal aus ihrem Leben zu streichen.

Dabei bekommt sie natürlich Unterstützung von Laura und John, die ihr dabei helfen, alle Sachen von Sascha in der Wohnung zusammenzusuchen. Ein reinigendes Feuer soll als symbolischer Akt Abhilfe schaffen.

Und so landen Tassen, Tischtennisschläger, Zeitungen und Co. schließlich in einer großen Blechtonne und werden von John mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen.

Zu guter Letzt zündet Emily Saschas Abschiedsbrief mit einem Feuerzeug an und lässt ihn in die Tonne fallen. Die Flammen lodern auf und nach und nach zerfallen alle Erinnerungen an den Ex-Polizisten zu Asche.

Dank dieser Abschiedszeremonie kann sich Emily endlich wieder auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren, denn immerhin steht eine große Modenschau in Paris an. Welche Unwägbarkeiten bis dahin noch auf sie warten, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.