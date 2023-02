GZSZ: Jetzt dreht der Prügel-Papa komplett durch - "Er hat riskiert, dass er stirbt!"

Martin schreckt nicht einmal mehr davor zurück, sein eigenes Kind krankenhausreif zu schlagen. © RTL / Rolf Baumgartner

Martin Ahrens lebt und sinnt auf Rache!

Nachdem Emily und Nihat seinen Entführungsversuch vereitelt hatten, war der Psycho-Dad für eine geraume Zeit nach seinem Sturz in die Havel im wahrsten Sinne des Wortes abgetaucht.

Jetzt ist er wieder da und sein erstes Opfer ist natürlich Lilly: Mitten in der Nacht sitzt er plötzlich an ihrer Bettkante und will sie erneut entführen. Unverhofft kommt ihm dabei jedoch Luis in die Quere.

Doch Martin schreckt mittlerweile nicht einmal mehr davor zurück, seinen eigenen Sohn zu verprügeln, betäuben und mit Kabelbinder an ein Bett zu fesseln.

Das macht insbesondere Nina schwer zu schaffen, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt: "Er hat riskiert, dass er stirbt!", erzählt sie Jessica in Tränen aufgelöst. "Das ist doch sein Kind", stellt sie fassungslos fest.