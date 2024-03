GZSZ-Spoiler: Hier bricht Tuner alle Brücken hinter sich ab

Berlin - "Abschied ist ein scharfes Schwert, das oft so tief ins Herz dir fährt", sang einst Roger Whittaker (†86). Diesen Schmerz spürt bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " auch Tuner.

Tuner (M.) lässt seine Kumpels im Kolle-Kiez für die Liebe zurück. © RTL / Rolf Baumgartner

Der sympathische Kaffee-Millionär kehrt der Liebe wegen dem Kolle-Kiez den Rücken - wehmütig, aber auch mit Vorfreude.

Nach der gescheiterten Romanze mit Jessica fühlt sich der frühere Straßen-Rowdy endlich bereit und bricht in Berlin alle Brücken ab: Er zieht seiner großen Liebe Nora endlich hinterher, um in Australien ein neues Leben anzufangen.

Das bedeutet aber auch, dass Max Freunde und Familie zurücklassen muss - darunter auch Ex-Freundin Emily und die gemeinsame Tochter Kate.

Die GZSZ-Wochenvorschau zeigt bereits, wie er emotional und endgültig Abschied nimmt. Tuner steigt mit Nora in das Taxi, das sie zum Flughafen bringen soll

"Stopp, stopp, stopp", fordert er den Taxifahrer auf, als er die Wohnungsschlüssel in seiner Tasche bemerkt und lässt Nora wissen. "Die brauche ich ja wohl nicht mehr. Ich schmeiße die kurz in den Briefkasten der Jungs".

Als er vor dem Haus steht, kommen die Erinnerungen hoch. So muss er an seinen verstorbenen Kumpel Dominik denken, der das Motorrad wieder reparierte. Auch die Erfahrungen als Teil der Upcyling Buddys brannten sich in sein Gedächtnis ein.