GZSZ: Ist SIE der Grund, warum Tuner den Kolle-Kiez verlässt?

Auch seine vorerst letzte Romanze mit Jessica ging krachend in die Brüche . Doch es gibt da eine Frau in seinem Herzen, der er offenbar noch immer nachtrauert: Nora!

Wenn es eines gibt, das dem ehemaligen Straßen-Rowdy bislang verwehrt blieb, dann ist es die Frau fürs Leben. Zwar hat er eine gemeinsame Tochter mit Emily, doch ihre Beziehung hielt nicht lange an.

Tuner (r.) sucht Rat bei Paul: Sollte er sein Leben noch einmal von Grund auf überdenken? © RTL / Rolf Baumgartner

Das könnte sich jetzt jedoch ändern. Mittlerweile ist er finanziell unabhängig und abgesehen von seiner Tochter, die aber bei seinem besten Kumpel und Adoptivvater Paul bestens aufgehoben ist, hält ihn eigentlich nicht mehr viel im Kiez.

Eine Zufallsbegegnung im Vereinsheim macht Tuner schließlich nachdenklich. "Fragt Ihr Euch manchmal, was wäre wenn?", will er von seinen Kumpels wissen, bevor er eine alte Visitenkarte von Nora hervorkramt und sich an sie erinnert.

"Stell Dir das doch mal vor: Wir zwei, Wale gucken, Koalas füttern, surfen lernen", lud sie ihn damals spontan ein, nach Down Under abzuhauen. Letztendlich zog sie aber ohne ihn weiter.

Als er gedanklich in die Gegenwart zurückkehrt, sieht sein Gesichtsausdruck äußerst entschlossen aus. Will er seiner Nora Jahre später doch noch nach Australien folgen? Ob seine Verflossene tatsächlich der Grund für Tuners Ausstieg ist, erfahrt Ihr in den kommenden Wochen immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.