Was verheimlicht Jessica bei GZSZ: "Sagst Du mir jetzt, was los ist?"

Berlin - Philip ist bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " wieder einmal zu Besuch und freut sich auf ein paar schöne Tage mit Jessica, aber die verhält sich merkwürdig.

Nina (l.) und Jessica haben Erik in flagranti erwischt und müssen sein Geheimnis bewahren. © RTL / Rolf Baumgartner

Er setzt alles daran, seine Freundin aufzumuntern, aber als sie durch Zufall Erik im "Kiezkauf" begegnen, verhält sich Jessica außerordentlich reserviert gegenüber dem Koch, was auch dem Arzt nicht verborgen bleibt.

Er ahnt nicht, dass Jessi ein düsteres Geheimnis mit sich herumträgt, denn sie hatte den Mann von Toni gemeinsam mit ihrer Schwester Nina beim Fremdgehen mit Matilda erwischt.

Da Erik seine Schwiegermutter um Verschwiegenheit gebeten hat, damit er Toni seine Affäre selbst gestehen kann, muss auch Jessica dichthalten. Das bringt sie vor ihrem Partner in eine schwierige Situation, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Die beiden sitzen mit John beim Frühstück. Als dieser aufsteht, um nach Clara zu schauen, nutzt Philip die Gelegenheit, um Jessica zur Rede zu stellen: "Sagst Du mir jetzt, was los ist?", will er von seiner Partnerin wissen. "Du musst zurück nach London", versucht sich die Krankenschwester herauszureden.