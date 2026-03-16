Was verheimlicht Jessica bei GZSZ: "Sagst Du mir jetzt, was los ist?"
Berlin - Philip ist bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wieder einmal zu Besuch und freut sich auf ein paar schöne Tage mit Jessica, aber die verhält sich merkwürdig.
Er setzt alles daran, seine Freundin aufzumuntern, aber als sie durch Zufall Erik im "Kiezkauf" begegnen, verhält sich Jessica außerordentlich reserviert gegenüber dem Koch, was auch dem Arzt nicht verborgen bleibt.
Er ahnt nicht, dass Jessi ein düsteres Geheimnis mit sich herumträgt, denn sie hatte den Mann von Toni gemeinsam mit ihrer Schwester Nina beim Fremdgehen mit Matilda erwischt.
Da Erik seine Schwiegermutter um Verschwiegenheit gebeten hat, damit er Toni seine Affäre selbst gestehen kann, muss auch Jessica dichthalten. Das bringt sie vor ihrem Partner in eine schwierige Situation, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Die beiden sitzen mit John beim Frühstück. Als dieser aufsteht, um nach Clara zu schauen, nutzt Philip die Gelegenheit, um Jessica zur Rede zu stellen: "Sagst Du mir jetzt, was los ist?", will er von seiner Partnerin wissen. "Du musst zurück nach London", versucht sich die Krankenschwester herauszureden.
Philip lässt nicht locker und versucht, hinter Jessicas Geheimnis zu kommen
"Ich dachte erst, es geht um John und Laura, aber kann es sein, dass es irgendetwas mit Erik zu tun hat?", ist der Chefarzt längst auf der richtigen Spur.
"Wie kommst Du jetzt darauf?", blockt Jessi ab. "Na ja, es war kaum zu übersehen, dass irgendetwas Schräges zwischen Euch läuft", stellt ihr Freund scharfsinnig fest.
Nina schweigt jedoch weiter. "Schatz, Du weist schon, dass Du mir alles sagen kannst?", beteuert er daraufhin. "Glaub mir, es ist besser, wenn Du nichts weist", entgegnet seine Partnerin.
Daraufhin wendet Philip ein, dass er das selbst entscheiden wolle. "Aber dann ist es zu spät", betont Jessica. "Ich kann das verkraften", bekräftigt der Arzt und Jessica scheint schließlich nachzugeben.
Ob sie Philip jetzt tatsächlich die schockierende Wahrheit über Erik erzählt, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner