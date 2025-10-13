Gustav Masurek wusste schon mit 15, dass er Anne Menden heiraten wird

Berlin - GZSZ-Star Anne Menden (40) und Gustav Masurek (36) haben sich zwar erst im vergangenen Jahr richtig kennengelernt, aber er wusste schon viel früher, dass sie seine Traumfrau ist.

Gustav Masurek (36) wusste schon mit 15, dass er Anne Menden (40) heiraten will. © RTL / Rolf Baumgartner

"Also mein erster Gedanke war ja mit 15 schon: Ich heirate sie. Habe ich ja zu meiner Mama gesagt, vorm Fernseher", gestand der 36-Jährige bei "Ein Promi, ein Joker" im Beisein seiner Herzdame Moderator David Modjarad (54).

Der 54-Jährige bekam bei der Antwort vor Staunen kaum den Mund zu, während Anne schon im Vorfeld zu Lachen begann, da sie wohl schon wusste, welche Geschichte ihr Verlobter gleich erzählen würde.

Sein zweiter Gedanke sei dann ein wenig uncharmanter ausgefallen, denn als er aus seinem Auto ausstieg und sie sah, habe er gedacht: "Oh, die ist aber klein", gab er laut lachend zu und erntete dafür auch einen Lacher von seiner Angebeteten.

Bei Menden sah das ähnlich aus, allerdings quasi genau andersherum. Kennengelernt haben die zwei sich nämlich nicht am GZSZ-Set, wie zunächst vermutet, sondern tatsächlich bei Instagram.