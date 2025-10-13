Gustav Masurek wusste schon mit 15, dass er Anne Menden heiraten wird
Berlin - GZSZ-Star Anne Menden (40) und Gustav Masurek (36) haben sich zwar erst im vergangenen Jahr richtig kennengelernt, aber er wusste schon viel früher, dass sie seine Traumfrau ist.
"Also mein erster Gedanke war ja mit 15 schon: Ich heirate sie. Habe ich ja zu meiner Mama gesagt, vorm Fernseher", gestand der 36-Jährige bei "Ein Promi, ein Joker" im Beisein seiner Herzdame Moderator David Modjarad (54).
Der 54-Jährige bekam bei der Antwort vor Staunen kaum den Mund zu, während Anne schon im Vorfeld zu Lachen begann, da sie wohl schon wusste, welche Geschichte ihr Verlobter gleich erzählen würde.
Sein zweiter Gedanke sei dann ein wenig uncharmanter ausgefallen, denn als er aus seinem Auto ausstieg und sie sah, habe er gedacht: "Oh, die ist aber klein", gab er laut lachend zu und erntete dafür auch einen Lacher von seiner Angebeteten.
Bei Menden sah das ähnlich aus, allerdings quasi genau andersherum. Kennengelernt haben die zwei sich nämlich nicht am GZSZ-Set, wie zunächst vermutet, sondern tatsächlich bei Instagram.
Anne Menden und Gustav Masurek erwarten ihr erstes gemeinsames Kind
Anne Menden und Gustav Masurek haben sich bei Instagram kennengelernt
Bei ihrem ersten Treffen habe sie gedacht, dass Masurek gut rieche, erinnerte sie sich. Aber "als wir das erste Mal tatsächlich in Kontakt gekommen sind, hab ich halt gedacht: Wer ist der und warum spam-likt er mich?"
Das bedarf einer Erklärung: "Ich hatte ein Foto gelikt und er hat dann relativ viele zurück gelikt", schilderte die Promi-Dame die erste Kontaktaufnahme.
"Ich dachte mir so: Jetzt hab ich den blauen Haken ja endlich bekommen, jetzt kann ich ja mal durchliken, dann fällt's auch auf", bestätigte der 36-Jährige. Er habe aber nur jedes zweite Bild genommen, damit es ihr auch tatsächlich auffällt.
Letztendlich sollte der "Bachelorette"-Teilnehmer mit dieser Masche erfolgreich sein, denn inzwischen sind die beiden verlobt und erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Bei der Frage nach Geschlecht und Namen des Nachwuchses zog das Paar dann aber doch die Notbremse, in diesem Fall den Joker, und blieb eine Antwort schuldig.
Am Set könne Anne Menden ihren stetig wachsenden Babybauch zurzeit noch gut unter der herbstlichen Garderobe verstecken. Was ihre Figur Emily noch bis zur geplanten Babypause der Schauspielerin erlebt, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner