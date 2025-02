Vierkampf bei "hart aber fair": "Jetzt halt doch mal den Mund"

Gleich mehrere Parteien müssen um den Einzug in den Bundestag bangen. Wer wird an der Fünfprozenthürde scheitern? Darum ging es beim hart-aber-fair-Vierkampf.

Von Benjamin Richter

Berlin - Gleich mehrere Parteien müssen um den Einzug in den Bundestag bangen. Wer wird an der Fünfprozenthürde scheitern? Darum ging es am Montagabend beim "hart aber fair"-Vierkampf.

Dorothee Bär (46, CSU) und Christian Lindner (46, FDP, M.) forderten ein härteres Vorgehen gegen Missbrauch beim Bürgergeld. © WDR/Oliver Ziebe Welche Konzepte haben die Parteien für die Zukunft Deutschlands, welche Antworten auf die internationalen Herausforderungen? Die Ampelregierung habe keine Antworten auf die sich zuspitzende Wirtschaftskrise gefunden, stellte Christian Lindner (46) fest. Seine FDP steht in Umfragen nicht allzu gut da. Der Ex-Finanzminister gab sich sichtlich Mühe, nicht das Bild des herzlosen Neoliberalen zu bedienen, jedoch machten es ihm seine Kontrahenten nicht leicht. Bares für Rares Fiasko bei "Bares für Rares": Ehepaar unter Schock - Experte stellt Betrügerware fest "Wir haben in Deutschland zwölf Millionen Menschen, die kriegen für ihre Arbeit noch nicht mal 15 Euro in der Stunde - und die ackern jeden Tag", sagte Sahra Wagenknecht (55, BSW). Viele Arbeitnehmer stünden am Ende des Monats einem leeren Konto gegenüber. Eine "bodenlose Frechheit" sei es, dass diese zudem höhere Steuersätze hätten. Lindner widersprach: "Was Frau Wagenknecht sagt, ist schlicht falsch. Das Publikum hat auch leider an der falschen Stelle applaudiert." Eine Investorin wie BMW-Erbin Susanne Klatten (62) müsse ihren Gewinn zunächst im Unternehmen versteuern und ein zweites Mal, wenn er ausgeschüttet werde. Damit belaufe sich ihr Steuersatz auf über 48 Prozent. Jan van Aken (63, Die Linke) forderte derweil, es sollte grundsätzlich keine Milliardäre mehr geben. Elon Musk (53) etwa verhelfe rechten Regierungen global zur Macht und sei somit eine "echte Gefahr für unsere Demokratie".

Politiker von CSU, FDP, BSW und Die Linke schenken sich nichts