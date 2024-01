Drogenabhängige Meike zeigt vernarbte Beine: "Das kommt ja nicht von der Sonne"

Bremen - Mit gerade einmal elf Jahren hatte Meike (52) ihren ersten Kontakt mit illegalen Drogen . In der neuen Folge " Hartes Deutschland " erzählte sie, was die Sucht mit ihr gemacht hat.

Meike (52) hatte den ersten Kontakt mit illegalen Drogen als Elfjährige. © RTLZWEI

Meike wird im Kindesalter zum Vollwaisen, als ihre Eltern sterben. Mit neun Jahren kommt sie ins Heim, probiert mit elf (!) das erste Mal Heroin. Neben dieser Droge nimmt die 52-Jährige heute "Kokain, alles ...". Wie viele Jahre sie genau schon drogenabhängig ist, weiß die in Hamburg aufgewachsene Frau nicht. "Zu lange, ich bin nur zu faul zum Umfallen."

Vor dem Bremer Hauptbahnhof zeigt sie dem Kamerateam, wie sich die Szene zusammensetzt. Beim Blick auf verschiedene Menschenansammlungen sagt Meike: "Dort ist die Crackszene, Heroin kriegst' da drüben."

Regelmäßig, wann immer die Entzugserscheinungen zu stark werden, zieht sie sich in einen Hinterhof zurück, in dem die Polizei angeblich noch nie kontrolliert hat. Diesmal hat sie Bekannte dabei. "So Jungs, jetzt gemütlich, ich will mir meinen Knaller hier machen. Muss ich. Macht euch das gemütlich, setzt euch."

Zwischenzeitlich hatte die frühere Verbandsliga-Fußballerin ("Irgendwann ging das nicht mehr wegen Drogen") für elf Jahre clean gelebt, hat ihren Status als "Alt-Junkie" aber mittlerweile wieder zurück. "Heute steh' ich wieder da, wo ich vorher mal war. Und heute kriegst du nur Dreck." Sie zeigt auf ihre vernarbten und vom Spritz-Konsum gezeichneten Beine: "Das kommt ja nicht von der Sonne."

15 Minuten braucht sie diesmal, um eine intakte Vene zu finden.