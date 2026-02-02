Arbeitslose Lena kriegt Rente nicht: "Alter, können die nicht mit Papieren umgehen?"

Rostock - Nach dem Tod ihrer Mutter ist Lena (19) auf sich allein gestellt. Die Arbeitslose will erst ihre psychische Verfassung in den Griff bekommen und ihre erste Wohnung einrichten, bevor sie auf Jobsuche geht. Das RTLZWEI-Team von " Hartz und herzlich " begleitet sie auf den ersten Schritten der Selbstständigkeit.

Lena (19) ist in ihre erste eigene Wohnung gezogen. © RTLZWEI

55 Quadratmeter einer Neubaublock-Wohnung im Rostocker Stadtteil Dierkow hat Lena bezogen. Ohne Brian, denn die Fernbeziehung mit ihm hat sie beendet. "Er wollte mich heiraten, als er hier war. Das wollte ich aber nicht, weil die Scheidung teurer ist als die eigentliche Hochzeit."

Sie ghoste ihn, weil er sie zuspamt, berichtet die 19-Jährige, die an diesem Tag einen Jobcenter-Termin für ihre berufliche Zukunft wahrgenommen hatte. "Ich soll auf jeden Fall sehr entspannt machen, weil meine psychischen Sachen nicht so gut aussehen."

Sechsmal die Woche gehe sie zur Psycho-, einmal zur Trauertherapie und erhält mittlerweile auch stärkere Antidepressiva. "Von 200 auf 900 Milligramm - das knockt richtig weg!"

Aktuell lebt sie von Bürger- und Kindergeld, möchte jetzt auch Halbwaisenrente. Allerdings scheint es Probleme bei der Beantragung zu geben. Zum dritten Mal müsse sie erforderliche Papiere einreichen. "Alter, können die nicht mit Papieren umgehen? Ich schicke das schon in der App und trotzdem kommt nur 'ist in Bearbeitung'."