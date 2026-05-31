Asthmatikerin Brigitte lebt in Schimmel-Bude: "Würde ungern ausziehen"
Rostock - Brigitte (72) ist gefrustet. Ihr Vermieter kümmert sich aus ihrer Sicht viel zu wenig um das seit Monaten anhaltende Schimmelproblem in ihrer Wohnung, das für die Asthmatikerin zur großen Gefahr werden kann.
Erst vor eineinhalb Jahren ist die Rentnerin in ihre neuen vier Wände im Rostocker Stadtteil Evershagen gezogen, weil sie in ihrer vorherigen Wohnung auch schon mit Schimmel zu kämpfen hatte. "Dass die jetzt noch mehr Schimmel hat als meine alte, damit hat keiner gerechnet", sagt die Rentnerin in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich".
"Ich hatte damals ein Attest, das ich auch bei der Wohnungsgenossenschaft vorgelegt hatte", so die 72-Jährige, der offenbar schnell geholfen werden konnte.
Das neuerliche Problem aber beschäftigt die 72-Jährige nun schon seit mehreren Monaten. "Die sagen immer, ich soll lüften und die Heizung anstellen. Aber wir haben sie an, wie hoch sollen wir sie noch drehen?"
Trotz der Umstände ("Ich hab keine Lust, hier zu liegen und wegen so einem Dreckzeug zu verrecken") möchte Brigitte "ungern hier ausziehen". Tochter Sabrina (40) sieht das ähnlich: "Umzug schaffst du selber nicht auch noch mal."
Hartz und herzlich: Schimmel wohl nur an den Außenwänden
Der Vermieter möchte nun laut Brigittes Angaben Platten vor die schimmligen Stellen setzen, vorher aber noch einen Experten vorbeischicken. Der war zum Drehzeitpunkt aber noch nicht da.
Da sie im Wohnzimmer keine Schimmelprobleme hat, steht für die zehnfache Mutter fest, dass sich der Pilz nur an den Außenwänden ausbreitet. "Das hat man ja schon vorher gewusst", findet die verwitwete Rostockerin.
Bis eine Lösung gefunden wird, muss die leidenschaftliche Online-Gamerin wohl noch etwas warten.
RTLZWEI strahlt neue Folgen "Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock" montags bis freitags ab 18.05 Uhr aus. Bei RTL+ findet Ihr die Episoden jederzeit auf Abruf.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI