Asthmatikerin Brigitte lebt in Schimmel-Bude: "Würde ungern ausziehen"

Rostock - Brigitte (72) ist gefrustet. Ihr Vermieter kümmert sich aus ihrer Sicht viel zu wenig um das seit Monaten anhaltende Schimmelproblem in ihrer Wohnung, das für die Asthmatikerin zur großen Gefahr werden kann.

Brigitte (72) hat Angst vor gesundheitlichen Folgen. © RTLZWEI

Erst vor eineinhalb Jahren ist die Rentnerin in ihre neuen vier Wände im Rostocker Stadtteil Evershagen gezogen, weil sie in ihrer vorherigen Wohnung auch schon mit Schimmel zu kämpfen hatte. "Dass die jetzt noch mehr Schimmel hat als meine alte, damit hat keiner gerechnet", sagt die Rentnerin in der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich".

"Ich hatte damals ein Attest, das ich auch bei der Wohnungsgenossenschaft vorgelegt hatte", so die 72-Jährige, der offenbar schnell geholfen werden konnte.

Das neuerliche Problem aber beschäftigt die 72-Jährige nun schon seit mehreren Monaten. "Die sagen immer, ich soll lüften und die Heizung anstellen. Aber wir haben sie an, wie hoch sollen wir sie noch drehen?"

Trotz der Umstände ("Ich hab keine Lust, hier zu liegen und wegen so einem Dreckzeug zu verrecken") möchte Brigitte "ungern hier ausziehen". Tochter Sabrina (40) sieht das ähnlich: "Umzug schaffst du selber nicht auch noch mal."