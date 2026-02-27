DDR nahm Regina (†72) alle drei Kinder weg: "Sie hatte die Hoffnung, dass die Kinder sie finden"
Rostock - Heiligabend hörte ihr Herz auf zu schlagen: Regina, eines der markantesten Gesichter bei "Hartz und herzlich", ist mit 72 Jahren gestorben. In einer emotionalen Spezialfolge wird der gebürtigen Thüringerin gedacht.
Am 24. Dezember 2025 ist Regina im Krankenhaus gestorben. Sie litt an Lungenkrebs und einem Hirntumor. Auch ihr Verlobter Norbert erlag einem Tumorleiden im Gehirn – nach nur vier gemeinsamen Monaten.
Ihre beste Freundin Dani, die Regina 30 Jahre kannte, jedoch nie in der Sendung auftauchte, traut sich nun erstmals vor die Kamera. Sie möchte den RTLZWEI-Zuschauern zeigen, "dass Regina ein herzensguter Mensch ist".
Bis zuletzt hatte Dani der gelernten Dreherin auf der Palliativstation beigestanden: "Ich hab sie begleitet, bis sie eingeschlafen ist."
Die Freundin ist traurig, dass es Regina bis zu ihrem Tod verwehrt blieb, ihre drei Kinder kennenzulernen. Die wurden ihr vom DDR-Staat weggenommen und zur Adoption freigegeben. "Sie hatte die leise Hoffnung, dass die Kinder sie suchen und finden und Kontakt halten, sie vielleicht alles aufarbeiten." Leider vergebens.
Hartz und herzlich (RTLZWEI): "Mir hat keiner gesagt, dass sie im Krankenhaus ist"
Lange Zeit war auch Pamela (59) an Reginas Seite.
"Ich konnte das erst nicht glauben und ich wollte das auch nicht glauben", äußert sich die gebürtige Berlinerin in der Folge. "Mir hat auch keiner gesagt, dass sie im Krankenhaus ist. Sonst wäre ich hingefahren – fünf Minuten hätten ja gereicht."
Zuletzt waren die beiden Frauen zerstritten, Pamela hatte sich von der Rentnerin immer wieder unwürdig behandelt und bevormundet gefühlt. "Ich hätte gern den Streit aus der Welt geschafft und ihr gerne gesagt: 'Lass uns noch mal von vorne anfangen.'"
Die Abschieds-Folge für und mit Regina zeigt RTLZWEI am Freitag (27. Februar) ab 18.05 Uhr. Bei RTL+ gibt es sie vorab auf Abruf.
Titelfoto: RTLZWEI