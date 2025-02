Frührentner Robert verprasst 600 Euro auf Datingseite: "Persönlichen Kontakt gab's nie"

Kassel - Seit mehr als zehn Jahren geht Robert (55) allein durchs Leben, nachdem seine Ehefrau verstorben ist. Der Witwer will sich gern neu verlieben, fällt aber auf einen unseriösen Dating-Anbieter herein.

Roberts (55) Suche nach der Liebe gestaltet sich unerwartet kostspielig. © RTLZWEI

In der Forstfeld-Siedlung teilt sich der Frührentner eine Wohnung mit seinen zwei Hasen. Da ihm das mittlerweile zu trist geworden ist, meldet er sich auf einer Onlinedating-Seite an. Die Ernüchterung kommt schnell.

"Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich habe immer mit denen geschrieben, aber einen persönlichen Kontakt gab's nie", sagt er in der neuen "Hartz und herzlich"-Folge. "Ich gebe da Unmengen an Geld aus und es tut sich einfach nix. Ich werde da total verarscht", sieht der Kasseler ein.

Jede Chatnachricht kostete ihn zwei Euro, wodurch er eine Summe von 600 Euro angehäuft hat. "Ich war geschockt, aber froh, dass ich noch Geld auf dem Konto hatte, sonst hätten sie mein Handy gesperrt."

Und es kommt noch schlimmer. Immer wieder bekommt er betrügerische Anrufe. Während der Dreharbeiten ruft ein vermeintlicher Bankmitarbeiter an, will offenbar an seine Daten kommen. Wenige Minuten später probiert es ein Abo-Verkäufer. Auch den kann Robert abwimmeln.

Weitere Ausgaben kann sich der 55-Jährige auch kaum leisten, denn ihm bleiben abzüglich aller Fixkosten nur 550 Euro im Monat zum Leben - geringfügig mehr als der Bürgergeld-Regelsatz. Ein plötzlicher Geldsegen ändert aber alles.