Arbeitsloser Mike (20) will mit Zocken Geld verdienen: "Zehntausende pro Tag!"

Zudem will das Jobcenter einige Vorauszahlungen im vierstelligen Bereich zurück, was Abstriche bedeutet. "Weniger Geld zu haben ist natürlich nicht gut. Aber weil es mehr Bürgergeld gibt, ist es ein bisschen entspannter", sagt die 19-Jährige.

Zudem steckt Jasmin in finanziellen Nöten. 180 Euro bleiben der dreiköpfigen Familie nach Abzug der Fixkosten im Monat zum Leben. Nun aber muss sie ihren hohen Dispo ausgleichen. "Ich habe unglücklicherweise zu viel bestellt gehabt", beschreibt die Arbeitslose, die eines ihrer Handys verkaufte, um die Lücke zu schließen.

Noch immer lebt sie mit ihrem Mann in einer Plattenbau-Wohnung im Stadtteil Groß Klein, obwohl sie mit ihrem Kind in ein Mutter-Kind-Heim ziehen sollte. Da dort bisher kein Platz frei war, verschiebt sich der Plan.

Jasmin ist im siebten Monat schwanger. Noch zehn Wochen sind es bis zum errechneten Geburtstermin und dem Tag, an dem Söhnchen Lennox (2) eine kleine Schwester bekommen soll. Wie leider aber schon bekannt ist, wird die Bürgergeld-Empfängerin eine Fehlgeburt erleiden .

Plant, Rostock zu verlassen und aufs Land zu ziehen: Sechsfach-Mama Sandra (40). © RTLZWEI

Um besser aufgestellt zu sein, will der offenbar spielsüchtige Mike in Zukunft live bei YouTube oder Twitch streamen. "Da kann man gut Geld verdienen", glaubt er. Und auch Jasmin scheint sich auszukennen.

"Es gibt Leute, die verdienen pro Tag in die Zehntausenden", sagt sie, während sie Jagdwurst auf einem kleinen Brett auf dem Wohnzimmer-Tisch schneidet.

Jasmins Mama Sandra (40) plant hingegen mit ihrer Familie den Wegzug aus Rostock. Es soll aufs Land in ein eigenes Haus gehen. "Wir sind - wenn alles gut geht - ab den Winterferien nicht mehr in Rostock", berichtet die Sechsfach-Mutter in einer Ende 2023 aufgezeichneten Szene.

Die 40-Jährige würde mit ihren Liebsten dann in Eigentum wohnen. Die Rate sei 20 Euro geringer als für die Miete aktuell.

