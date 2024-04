Heiratsantrag für Davina Geiss (20)! Dabei galt die Millionärstochter doch als Single

Monaco - Eingefleischte Fans von " Davina & Shania - We Love Monaco " können sich freuen: Der Ableger von " Die Geissens " mit dem millionenschweren Schwestern-Duo kommt mit brandneuen Folgen ins TV - und schon bald geht's los. Auf eine der Geiss-Töchter wartet sogar ein echter Heiratsantrag!

Davina Geiss (20) ist die älteste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (60). © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Das Datum, das es mit dem Rotstift im Kalender zu markieren gilt, ist der 22. April. Dann startet die nunmehr dritte Staffel der Reality-TV-Doku über das Leben von Davina Shakira (20) und Shania Tyra (19) bei RTLZWEI.

Diesmal steht alles im Zeichen des Loslassens und Erwachsenwerdens. Nachdem die beiden Töchter von Robert (60) und Carmen Geiss (58) ihr Abitur in der Tasche haben, werden sie flügge und verlassen das elterliche Nest.

Unter anderem wird der Umzug in eine eigene Wohnung thematisiert, aber auch der Start ins Berufsleben - und all das mit dem Ziel, Mama und Papa stolz zu machen. Doch wollen die Geiss-Sprösslinge überhaupt die neu gegründete Immobilienfirma in Dubai übernehmen?

Davina hatte zwar schon häufiger angedeutet, in die Fußstapfen ihres berühmt-berüchtigten Vaters treten zu wollen, mit der Wüstenmetropole ist die 20-Jährige bislang aber noch nicht wirklich warm geworden.

Und Shania? Ihr liegt vor allem die Kunst am Herzen, da kommt ein Kompliment des internationalen Künstlers Niclas Castello gerade recht. Gelingt es der 19-Jährigen, mit ihren Werken tatsächlich auch Geld zu verdienen?