In aller Freundschaft: Jetzt macht Roland sich und sein Umfeld auch noch wütend!

Leipzig - Auch an diesem Dienstagabend ist wieder " In aller Freundschaft " im Ersten angesagt! Das Hauptthema der vergangenen Wochen zieht sich wie ein roter Faden durch die aktuellen Episoden .

Die perfekte Gelegenheit für Kathrin, mehr in Erfahrung zu bringen. Sie ordnet neben den üblichen Bluttests noch einen Drogentest an.

Da passt es ganz gut, dass sich Hannas Freundin Mika (Joone Dankou, 21) als Patientin in der Sachsenklinik vorstellt. Sie hat von einem Sturz mit den Rollerskates eine entzündete Schürfwunde am Ellbogen, die weiter behandelt werden muss.

In aller Freundschaft

Kathrin glaubt, dass sich Hanna davon Drogen kauft. Doch wie will sie das beweisen?

Unterdessen wird Ramona Rudloff (Anja Antonowicz, 42) nach einem Verkehrsunfall mit ihrem Schwiegersohn Elias Adler (Gareth McGregor, 27) in die Klinik eingeliefert.

TV-Tipp: Episode 1051 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.