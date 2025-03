Drama-Doppelfolge: Eskaliert der Streit zwischen Dr. Böhm und Dr. Heilmann?

Leipzig - "In aller Freundschaft" beschenkt uns diese Woche mit einer Doppelfolge! Und da geht es ganz schön zur Sache. Denn gleich in Episode eins gerät Neuling Dr. Lucia Böhm schon wieder mit Dr. Roland Heilmann aneinander - und muss plötzlich Konsequenzen fürchten.

Jonas muss schnellstens operiert werden. Dr. Heilmann will helfen, doch Dr. Böhm spricht ein Machtwort und bittet ihn, Geduld zu zeigen. Heilmann reagiert heftig und droht mit Konsequenzen. Ist das das Ende der Chefärztin in der Sachsenklinik?

Dr. Böhm, die gerade ihre Pause in dem Park verbringt, wird Zeugin der Auseinandersetzung und eilt zu Hilfe. Sie improvisiert einen Luftröhrenschnitt und rettet Cosmos Leben, der anschließend in die Sachsenklinik gebracht wird.

Bei der Arbeit bemerkt Dr. Heilmann, dass sich sein Enkel seit einiger Zeit nicht gemeldet hat. Ist ihm etwas widerfahren? © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Nachdem Jonas einige Tage im Krankenhaus verbracht hat, darf er die Klinik verlassen. Die Bedingung: Er soll sich alle zwei Stunden melden. Währenddessen haben sein Großvater und Dr. Kathrin Globisch in der zweiten Folge eine Meinungsverschiedenheit im Fall eines Patienten.

Fred Simon leidet bereits seit Längerem an Gesichtsschmerzen und muss behandelt werden. Während Dr. Heilmann ihn am liebsten gleich selbst operieren würde, will Dr. Globisch zunächst auf eine konservative Behandlung setzen. Erst als Fred ihr seine dramatische Lage offenbart, lenkt die Ärztin ein.

Indes bemerkt Dr. Heilmann, dass inzwischen vier Stunden vergangen sind, seit sich Jonas das letzte Mal gemeldet hat. Ist doch etwas schiefgegangen?

Weil wir diesmal eine Doppelfolge zu sehen bekommen, startet "In aller Freundschaft" am heutigen Dienstag früher. Die erste der beiden Episoden mit dem Namen "Keine Wahl" läuft bereits ab 20.15 Uhr im Ersten. Episode zwei "Was morgen ist" folgt direkt im Anschluss um 21 Uhr. Beide Folgen gibt's zudem bereits vorab in der ARD-Mediathek.