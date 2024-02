Dramatische Geschehnisse in der Sachsenklinik - Neue Folge von 'In aller Freundschaft'

Leipzig - Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von " In aller Freundschaft "! Auch am Dienstagabend sind die Ärzte aus der Sachsenklinik wieder intensiv im Einsatz.

Doch gerade Ina hat jetzt ganz andere Sorgen. Die Ärztin sucht Abstand zum Job, zur Klinik. Eine große Entscheidung steht an. Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 56) und Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 52) versuchen noch, Ina von anderen Möglichkeiten zu überzeugen.

In aller Freundschaft

Nach einer intensiven Zeit hat sie sich inzwischen an die Routine mit den Ärzten gewöhnt. So sehr, dass sie merkt, dass sie gar nicht nach Hause möchte, als ihre Entlassung vor der Tür steht.

In erster Linie sind aber weiterhin die dramatischen Geschehnisse der letzten Wochen aufzuarbeiten. Das gilt besonders für Silvie Martens (Anna Puck, 37), die ihr Baby während der Ereignisse mit Jürgen Ewerbeck bekommen hatte.

Alle Infos zur Folge "Blick nach vorne" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen.

In aller Freundschaft

Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 57) versucht, so gut es geht für ihren Lebensgefährten da zu sein. Sie kann ihm sogar einen Vorschlag unterbreiten, der ihn aus seinem aktuell tristen Dasein herausholen könnte.

Die große Frage, die sich Fans der beliebten Arztserie wohl aktuell am häufigsten stellen, ist aber: Wie geht es mit Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 68) weiter? Durch seine Verletzung ist er auf eine Art und Weise beeinträchtigt, die sein komplettes Leben auf den Kopf stellt.

TV-Tipp: Episode 1044 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.