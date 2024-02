"In aller Freundschaft": Neuzugang in der Sachsenklinik!

Leipzig - Ein Neuzugang in der Sachsenklinik! Wer jetzt allerdings erwartet, dass bei " In aller Freundschaft " ein neuer Arzt aufschlägt, wird leider enttäuscht werden.

Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 56) hat einen Pflegeroboter bestellt. Pfleger Kris Haas muss ihn nur noch programmieren. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Stattdessen soll Pfleger Kris Haas (Jascha Rust, 33) Unterstützung bekommen - und zwar von einem Roboter! Den hat Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 56) angeschafft, um das immer wieder mit Personalengpässen kämpfende Pflegeteam zu entlasten.

Zunächst freut sich Kris auch über die willkommene Hilfe. Bis zu dem Moment, wo er bemerkt, dass der Roboter noch programmiert werden muss.

Das müsste eigentlich die Herstellerfirma machen, die aber in den nächsten Wochen dafür keinen Termin freihat. Also nimmt Kris die Sache selbst in die Hand.

Unterdessen kümmern sich die Ärzte unter anderem um Melanie Clay (Dalila Abdallah, 40), die wegen einer Mittelhandfraktur in die Sachsenklinik gebracht wird. Allerdings verschweigt sie den Medizinern aus Scham ein sehr wichtiges Detail. Das könnte sie in Lebensgefahr bringen.

Kommt noch rechtzeitig die Einsicht?