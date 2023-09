In aller Freundschaft: Fan-Kritik nach SEINEM Ausstieg

Leipzig - Ein endgültiges Ende ohne Rückkehr? Der von Michael Raphael Klein (42) gespielte Darren Macneil hat bei " In aller Freundschaft " gekündigt - wegen der unerwiderten Liebe zu einer verheirateten Kollegin. Der Ausstieg stößt viele Fans sauer auf.

Darren Macneil und die verheiratete Arzu Ritter sind sich (zu) nahegekommen. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Der Flirt zwischen Macneil und Arzu Ritter (gespielt von Arzu Bazman, 45), die mit dem Leitenden Oberarzt Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch, 52) verheiratet ist, musste ein Ende haben.

Der Physiotherapeut sah für sich offenbar keinen anderen Ausweg, als Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 56) die Kündigung auf den Schreibtisch zu legen. Seine Chefin war überrascht. "Ist das dein Ernst?"

Macneil erklärte sich: "Es hat nichts mit dir oder der Klinik zu tun. Ich habe sehr gerne hier gearbeitet. Es gibt Dinge, die kann man aushalten und auf Veränderung hoffen. Und manchmal ist es besser, zu gehen. Tut mir leid."

Auch Arzu Ritter setzte er danach in Kenntnis über seinen Weggang. Man könne doch befreundet und auch Kollegen bleiben, dachte sie. "Wir können Freunde bleiben. Ja, das wäre vernünftig. Aber das reicht mir nicht - und das weißt du. Ich gehe zurück nach Schottland", machte er klar.

Brentano, der nichts von dem Flirt wusste, fragte seine Frau in der aktuellen Folge: "Du weißt auch nicht, warum Macneil so plötzlich nach Schottland ist, oder? Ihr habt euch doch so gut verstanden..." Sie lenkte ab, obwohl sie schon längst mit ihm darüber gesprochen haben wollte.