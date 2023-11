In aller Freundschaft: Jetzt wird für Kris alles noch schlimmer!

In aller Freundschaft geht in die nächste Runde. Auch am Dienstagabend wird eine neue Folge der beliebten Serie veröffentlicht.

Von Michi Heymann

Leipzig - Es ist wieder Dienstag und einmal mehr steht eine neue Folge der beliebten Serie "In aller Freundschaft" in den Startlöchern! Und als wäre das Serien-Jahr für Kris Haas (Jascha Rust, 33) bisher nicht schon schlimm genug gewesen, bekommt er in der nächsten Episode einen erneuten Schlag verpasst.

Kris Haas (Jascha Rust, 33, l.) hat es in diesem Jahr wirklich nicht leicht bei "In aller Freundschaft". Denn seine Mutter Sylvia (Nina Weniger, 54) kommt unerwartet zu Besuch - und zwar sturzbetrunken! Etwas überfordert mit der Situation und den Worten, die sie sagt, lässt er sie über Nacht auf seiner Couch ausnüchtern. Allerdings stürzt Sylvia im Anschluss schwer und muss in der Sachsenklinik behandelt werden. Sein Freund Ilay Demir (Tan Caglar, 43) unterstützt, wo er kann. Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 52) ist schließlich für die Behandlung zuständig. Und der Arzt hat ganz schlechte Nachrichten für Kris. Neben einer relativ harmlosen Schnittwunde diagnostiziert Kai eine durchaus schwere Alkoholvergiftung. Kris fragt sich, was mit seiner Mutter los ist. Bis mehr Details der familiären Geschichte ans Licht kommen.

In aller Freundschaft: Mukoviszidose-Patient geht es noch nicht schlecht genug

Lukas Globisch (Frederik Götz, 35, l.) beginnt einen Flirt, von dem auch Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 68) Wind bekommt. Unterdessen lernen sich Jasmin Hatem (Leslie-Vanessa Lill, 29) und Lukas Globisch (Frederik Götz, 35) zufällig kennen. Auf einen heftigen Flirt folgt ein One-Night-Stand. Als Jasmin am nächsten Morgen in die Küche will, trifft sie auf Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 68) und Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 57). Ups! Ernster ist es da noch bei Marcus Kraftic (Nico Ehrenteit, 34), einem Mukoviszidose-Patienten. Er musste seine Hochzeitsreise vorzeitig abbrechen und wird wegen einer drohenden schweren Lungenentzündung auf die Intensivstation verlegt. Allerdings geht es ihm noch nicht schlecht genug, dass er für eine Spenderlunge infrage kommen würde. Ganz zum Leidwesen seiner Frau Elsa (Teresa Klamert, 31) natürlich. Alle Infos zur Folge "Prinzip Hoffnung" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen.