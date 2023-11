07.11.2023 08:00 In aller Freundschaft: Kai kommt zurück in die Sachsenklinik!

In aller Freundschaft startet in die nächste Runde und das Erste zeigt auch am Dienstagabend eine neue Folge der beliebten Serie.

Von Michi Heymann

Leipzig - Eine neue Folge der beliebten Serie "In aller Freundschaft" steht auf dem Programm! Und die Sachsenklinik erwartet freudig einen Rückkehrer: Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 52)! Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 52) ist zurück an der Sachsenklinik und wird von seinen Kollegen bereits erwartet. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Der Arzt ist nach seiner schweren Verletzung und anschließender Reha zurück. Allerdings erst einmal nur für vier Stunden am Tag, was der ehrgeizige Kai natürlich nicht wahrhaben möchte. Sein Lösungsansatz: exzessive Einnahme von Analgetika, um die Schmerzen zu unterdrücken. Das kann natürlich keine Dauerlösung sein, was ihm Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 57) auch mehr als deutlich macht. Eine Möglichkeit wäre mitunter noch eine Schmerztherapie. Doch auch hier sagt die Ärztin klar Nein. In aller Freundschaft "Älter als jede Durchschnittsehe!" - "In aller Freundschaft" wird 25 Logisch, dass es Kai da schwerfällt, sich um seine Familie zu kümmern, die er vor ein paar Monaten zurückgelassen hatte. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, 45) möchte für den gemeinsamen Sohn Emil eigentlich eine Geburtstagsparty schmeißen. Doch Kai ist nicht so begeistert von der Idee. In aller Freundschaft: Jetzt gibt es Ärger bei den Brentanos? Aaron Schiffer (Heinrich Horwitz, 39) ist schwanger. Durch einen Treppensturz ist das Kind nun in Gefahr. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Auch bei Aaron Schiffer (Heinrich Horwitz, 39) läuft alles nicht gerade nach Plan. Nach einem gefährlichen Treppensturz lautet die Diagnose Milzruptur. Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke, 44) übernimmt, da sich Aaron in der 36. Schwangerschaftswoche befindet. Das Baby ist nun in Gefahr! Das scheint jedoch nicht das größte Problem zu sein. In aller Freundschaft Jubiläumsfolge von "In aller Freundschaft": Das Ende von Roland Heilmann? Unterdessen ist Klaus Ritter (Rolf Kanies, 65) zu Besuch bei den Brentanos. Dass sich sein Enkel komisch gegenüber Arzu (Arzu Bazman, 45) verhält, wird mehr als deutlich. Kurz darauf bekommt er auch raus, warum das so ist. Was wird das für die ganze Familie bedeuten? Alle Infos zur Folge "Eine schwere Geburt" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen. Arzu Ritter (Arzu Bazman, 45) wird in der neuen Folge von "In aller Freundschaft" mit einer unschönen Angelegenheit konfrontiert. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke TV-Tipp: Episode 1030 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke