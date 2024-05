"In aller Freundschaft": Neue Hoffnung für Roland, doch dann wird er angegriffen!

Leipzig - Es ist wieder Zeit für eine neue Episode der beliebten Serie " In aller Freundschaft "! Auch am Dienstagabend gibt es wieder spannende Geschichten aus der Sachsenklinik zu bestaunen.

Doch dann tickt die aggressive Patientin aus und greift Roland zu allem Übel noch an. Durch seine Blindheit hat er die Attacke nicht kommen sehen.

Die möglicherweise richtige Diagnose gibt dem Arzt zunächst Hoffnung, dass er doch nicht so unnütz ist, wie es in letzter Zeit den Anschein gemacht hat.

In aller Freundschaft

Roland vermutet einen Bezoar in Folge des Rapunzelsyndroms, bei dem die Patientin ihre eigenen Haare isst. Zunächst war beim Ultraschall ein Fremdkörper im Magen der Frau entdeckt worden.

Noch hat er allerdings Zweifel, ob er die Aufgabe wirklich gut bewältigen kann. Seine erste große Herausforderung: Monika Vietmann (Anna Thalbach, 50), die wegen Magenbeschwerden vom Gefängnis in die Sachsenklinik überstellt wurde.

Alle Infos zur Folge "Dazugehören" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab.

In aller Freundschaft

Der Mann wirkt sehr verwirrt. Nicht verwunderlich, denn er hat sich mit einer Tackerpistole eine Tackerklammer in den Kopf geschossen.

An anderer Stelle geht es weniger turbulent zu. Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 44) feiert seinen 40. Geburtstag und hat natürlich einige Freunde eingeladen.

TV-Tipp: Episode 1053 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag, um 21 Uhr, in der ARD ausgestrahlt.