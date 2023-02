In aller Freundschaft: Schocknachricht für Sarah!

Leipzig - Was wäre die Sachsenklinik ohne Drama? Richtig, vermutlich ziemlich langweilig. Doch die neue Folge von " In aller Freundschaft " verspricht alles andere als Langeweile!

Zum Glück hat sie Unterstützung von ihrer Bettnachbarin Davina Schroeter. Dr. Martin Stein möchte sie aber offenbar noch nichts von der ganzen Sache erzählen. Doch wie wird sich Sarah am Ende entscheiden?

Möchte sie das Kind wirklich bekommen? Gibt es überhaupt Platz für ein Baby in ihrem Leben?

In aller Freundschaft

Die Verwaltungschefin ist natürlich fassungslos. Mit 52 Jahren noch ein Kind bekommen - geht das überhaupt? Schnell wird klar, dass sie in den kommenden Stunden und Tagen eine Entscheidung treffen muss.

Dr. Kai Hoffmann nimmt sich der Sache an und stellt zur Überraschung aller Beteiligten fest, dass Sarah in der achten Woche schwanger ist.

Das liegt vor allen Dingen an Sarah Marquardt, die in Begleitung von Dr. Martin Stein vor der Klinik einen vermeintlichen Schwächeanfall erleidet.

Den Trailer zur Folge "Letzte Chance" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen.

Jetzt muss Dr. Demir seine Hand eigentlich nur noch schonen. Doch anstatt vernünftig zu sein, entfernt Ilay die störende Drainage, was schließlich zu einer Entzündung seiner Wunde führt.

In aller Freundschaft

Nach den erschütternden Ereignissen der vergangenen Folge muss Dr. Ilay Demir nun auch noch am Handgelenk behandelt werden.

TV-Tipp: Episode 1002 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag (28. Februar) um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.