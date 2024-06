Markus Söder vergraulte mit diesem Poster Mädchen aus seinem Kinderzimmer

"Ich trinke in der Regel nicht viel. Mal einen Schluck, weil man echt aufpassen muss. Es gibt ja bei uns dieses Starkbier. Wenn man das trinkt, ist es insbesondere, wenn die Gäste aus Berlin kommen, echt eine Gefahr. Die unterschätzen die Stärke. Gregor Gysi hat da mal so einen halben Liter wirklich reingepfiffen und plötzlich hing der mir ständig so am Arm."

"Ich fand den [ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef] Strauß super. Ich habe ein riesiges Plakat von ihm im Zimmer hängen gehabt, nur sein Gesicht. Vielleicht war das auch einer der Gründe, warum, wenn ich ein junges Mädchen in mein Zimmer eingeladen habe, keine geblieben ist."

In seiner Jugend sei er schüchtern gewesen, erinnerte sich der 57-Jährige im Gespräch. Mit schlechter Frisur und Pickeln im Gesicht.

Markus Söder singt "Sie hieß Mary-Ann". © NDR/Morris Mac Matzen/mmacm.com

Mit einem Gerücht räumte Söder auch gleich auf. Er sei nicht Cola-Light-süchtig. Das werde nur immer erzählt. "Es stimmt, ich trinke mal am Tag eine Coca-Cola Light, aber jeder denkt, er will mir was Gutes tun, und stellt mir 100 Coca-Cola Lights hin."

Ähnlich erginge es ihm mit Schwarzwälder Kirschtorten, von denen er einmal sagte, dass er sie möge. Und Star Wars. Seine Lichtschwerter-Sammlung dürfte entsprechend beachtlich sein.

Was ihm offensichtlich sehr gut gefällt: wenn amerikanische Staatsgäste ihn in Bayern besuchen und den 57-Jährigen mit "Mr. President" ansprechen. Ministerpräsident könnten sie nicht so gut aussprechen.

Gesungen wurde selbstverständlich auch. Das erste Lied, das er außer der Bayern-Hymne singe, so Söder. Der Song? "Sie hieß Mary-Ann". Warum? Weil es seine Eltern damals auf der Autofahrt in den Italien-Urlaub sangen, er es entsprechend kenne und seine Stimme gut passe.