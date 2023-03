Jan Böhmermanns aktuelles "ZDF Magazin Royale" aus dem ZDF-Programm gestrichen!

Jan Böhmermann (42) kommt heute NICHT im ZDF. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Das heutige #ZDFMagazin befasst sich mit dem Thema Bestattungen und wurde vor den Ereignissen in Hamburg aufgezeichnet", heißt es auf Twitter.

Daher verzichte man, "in Absprache mit dem ZDF, aus Pietätsgründen auf eine Ausstrahlung im linearen Programm". Aus Pietätsgründen - das hört mal selten vom ZDF-"Satiriker" Böhmermann. Wir finden, das ist eine gute Entscheidung!



Denn "Unterhaltung und Relevanz in einer neuen Dimension. Die Wurzeln der Late-Night-Show kombiniert mit journalistischer Recherche – willkommen zur neuen Ära der Gesellschaftssatire mit Jan Böhmermann" - wie es auf der "Royalen" Seite heißt - passt am heutigen Tag nach dem furchtbaren Amoklauf in Hamburg mit acht Toten und acht teils schwer Verletzten in der Tat nicht ins Programm.

Im ZDF-Programmplan steht die Sendung zwar noch, aber offenbar ist das dort noch nicht geändert. Statt der aktuellen Sendung läuft im ZDF daher eine Wiederholung einer alten Magazin-Sendung (Das "Kohl-Musical"). Ob das besser passt?

In der ZDFmediathek ist die "Bestatter"-Sendung auf Wunsch noch verfügbar.