Schreck für Truckerin Jessy: "Wieso ist denn hier mitten auf der Autobahn Lkw-Verbot?"

Grimma/Barcelona (Spanien) - Jessy Koch (34) nimmt wieder im Führerhaus Platz und düst durch Europa! Für die Lkw-Fahrerin geht es diesmal nach Barcelona und somit erstmals in ihrem gesamten Leben ans Meer.

Jessy Koch (34) düst wieder durch die Kabel-Eins-Sendung. © Joyn

Einen Sattelauflieger voller Pakete hat die gebürtige Grimmaerin diesmal geladen, fährt damit in die spanische Küstenmetropole Barcelona.

Bei der Durchreise in Frankreich folgt aber bei voller Fahrt ein mittelschwerer Schock. "7,5 Tonnen ... Lkw-Verbot ... what? Wieso ist hier Lkw-Verbot?", fragt sie sich in der Kabel-Eins-Sendung "Trucker Babes".

"Das ist doch hier schon widder ä bissl komisch. Wieso ist denn hier mitten auf der Autobahn Lkw-Verbot? Gut, ich hab noch Lkws hinter mir, so verkehrt kann ich nicht sein", sächselt die 34-Jährige vor sich hin.

Sie vermutet: "Das ist bestimmt so ein Schild, wie es sie in Deutschland auch gibt: Durchgangsverkehr verboten. Ich bin aber Lieferverkehr, alles klar, gut."