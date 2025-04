Demontage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben": Entertainer-Duo zerlegt Sender

Da auch Jannik Schümann (32) und Kostja Ullmann (40) den Siegeszug nicht stoppen konnten, hatten Winterscheidt und Heufer-Umlauf nach drei Spielen bereits mehr Vorteile in der Tasche als in der Vorwoche nach sechs. Beide Teams hatten in einem Zeitfenster von 60 Sekunden Aufgaben lösen müssen - und das möglichst nah zum Ende des Limits.

Selbst das große Finale glich einem Selbstläufer. © Joyn/Nadine Rupp

Einen "Höhenflug" legte das Duo auch in Spiel vier hin. Die Aufgabe: In einem großen Anwesen mussten beide in einer Stunde mit allen Mitteln insgesamt 60 Sekunden in der Luft verbringen.

Selbst von dem Rückschlag gegen Stratmann und Antony in Runde fünf erholten sich Winterscheidt und Heufer-Umlauf blitzschnell und verwiesen Till Reiners (40) und Alex Stoldt (26) in Spiel sechs für einen fünften Vorteil chancenlos in die Schranken.

ProSieben dürfte bereits vor dem Finale geschwant haben, dass die beiden Entertainer an diesem Mittwochabend schlicht nicht zu stoppen waren.

Mit zwei gegenüberstehenden Ballmaschinen mussten Fußbälle so aufeinander zugeschossen werden, dass diese sich in der Luft berühren.

Durch ihren Siegeszug hatten Winterscheidt und Heufer-Umlauf nicht nur die eingeplanten sieben Chancen, sondern noch fünf weitere zur Verfügung. Gebraucht wurden diese aber nicht. Im vierten Anlauf war die Messe gelesen und der Sieg eingetütet!

Wie beide ihre 15 Live-Minuten nutzen? Die Antwort gibt es am heutigen Donnerstagabend ab 20.15 Uhr auf ProSieben.