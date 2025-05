"Joko und Klaas gegen ProSieben": Nationalspieler demütigen das Entertainer-Duo

München - Die achte Staffel von " Joko & Klaas gegen ProSieben " läuft für Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) alles andere als nach Plan. In der vierten Folge gab es am Mittwoch die dritte Niederlage - und die nächste Strafe.

Nach dieser Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben" steht fest: Joko Winterscheidt (46, l.) und Klaas Heufer-Umlauf (41) werden keine Padel-Stars mehr. © Joyn/Nadine Rupp

Mit nur zwei Vorteilen, die sich das Entertainer-Duo in den sechs Spielen vor dem Finale hatte erspielen können, ging es ins Duell mit Matthias Wunner (32) und Jonas Messerschmidt (37). Wer die beiden sind?

Wunner ist einer der besten Padel-Spieler des Landes und Messerschmidt hatte lange sogar das Amt des Kapitäns der Nationalmannschaft inne.

Padel ist eine Trendsportart, die wohl am besten als eine Mischung aus Tennis und Squash beschrieben werden kann. Gespielt wird dabei immer im Doppel.

Angesichts der zweifelsohne aussichtslosen Lage in einem fairen sportlichen Kräftemessen zeigte sich ProSieben großzügig. Beide Handicaps hatten es in sich. Wunner musste in einer Ritterrüstung auf das Feld marschieren, Messerschmidt mit Gipsbeinen.

Kaum auszudenken, wie die beiden Spitzensportler am Ende des Abends ausgesehen hätten, wenn Winterscheidt und Heufer-Umlauf unter anderem bei einer Spielerunde in einem Leipziger Hotel noch weitere Vorteile erspielt hätten ...