Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben: Zur Strafe gibt's König Charles!

München - Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) mussten sich zum Auftakt der 6. Staffel " Joko & Klaas gegen ProSieben " knapp geschlagen geben. Nur drei Sekunden fehlte dem Moderatoren-Duo am Ende zum Sieg. Die Strafe für die Niederlage folgt am 6. Mai - bei der Krönung von König Charles III. (74).

Joko Winterscheidt (44, l.) und Klaas Heufer-Umlauf (39) verlieren die erste Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben". © ProSieben / Nadine Rupp

Joko und Klaas starteten gut in die Sendung und erspielten sich im ersten Spiel einen Vorteil. Dann mussten sie sich gegen Michi Beck (55) und Smudo (55) von den Fanta 4 im "Treppenwerfen" beweisen. Doch die Rapper waren geschickter im Umgang mit einer Wasserflasche und verhinderten einen weiteren Vorteil.

Dann legten die Entertainer einen Lauf hin. Ein VR-Labyrinth meisterten sie mit Bravour und ließen daraufhin auch Nina Chuba (24) und Emilio Sakraya (26) beim Spiel "Worauf stehst du?" keine Chance.

Anschließend gab es eine Turboversion von Jokos Erfolgssendung "Wer stiehlt mir die Show?": Steven Gätjen (50) moderierte, Palina Rojinski (38) und Sido (42) waren zu Gast. Am Ende setzte sich Klaas im Finale durch.

Im letzten Spiel vor dem Finale mussten sich Joko und Klaas mit langen Greifzangen als Arme durch einen Parcours kämpfen. Dabei kamen sich die beiden in einem Aufzug gezwungenermaßen sehr nahe. "Hör auf! Ich zeig dich an! Das ist am Arbeitsplatz. Das darf man nicht am Arbeitsplatz machen", warnte Klaas seinen Mitstreiter Joko.

Am Ende behielt hier jedoch ProSieben die Oberhand. Mit vier Vorteilen ging das Moderatoren-Duo somit in das Endspiel.